SODİMER Başkanı Eraslan'dan "sanal kumar" uyarısı

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, yasa dışı sanal kumar sitelerindeki tehlikelere karşı kullanıcıları ve aileleri uyardı.

Prof. Dr. Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis sitelerinin çeşitli ödeme yöntemleri kullanarak üye olan kullanıcılarına her türlü bahis, kumar ve benzerlerini oynatıp bundan kar ettiğini söyledi.

Bu sitelerin kullanıcı çekmek adına pek çok yolu denediğini belirten Eraslan, "Diğer sitelere reklam verme, oyuncularla ya da futbolcularla anlaşma, kullanıcı veri tabanına sahip diğer sitelerden kullanıcıların verilerini satın alarak onlara kendi sitelerinin reklamını içeren mesajlar atma ve bonus teklifleriyle arama gibi yöntemler uygulamaktadırlar." dedi.

Yasa dışı bahis sitelerinin, üyeleri sitelerde tutmak için birbirinden farklı bahis seçenekleri sunduğunu aktaran Eraslan, bu yöntemin çevrim içi kumarhanelerin en yaygın taktiği olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Eraslan, yasa dışı bahis sitelerine çocukların da yöneldiğini, bu durumda ailelere önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Ailelerin çocuklarının dijital izlerini takip etmesi ve bu tarz sitelere girdiklerinde Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığının adresine illegal siteyle ilgili bilgi verilmesi gerektiğini dile getiren Eraslan, şu tavsiyelerde bulundu:

"Yasa dışı bahis siteleri büyük miktarlarda paraları çekmeye izin vermeyecektir ve yasa dışı bir durumun içinde olduğunuzdan dolayı onları dava etme gibi bir şansınız da yoktur. Dolayısıyla herhangi bir kumar, bahis ve benzeri sitelerin hepsinden uzak durulmalıdır. Ayrıca bu sitelerdeki reklam panellerinin çoğu zararlı yazılım içermektedir, bu da demektir ki virüs yazılımı güncel tutulmalıdır."

Eraslan, yasa dışı bahis sitelerinin kullanıcıların hesabından para çekerken paravan işletmelerin ismini kullandığını vurgulayarak "2 Faktörlü Doğrulama ve 3D Secure sistemleri ile banka hesabınızı bağladığınızda sizden habersiz hiçbir şekilde hesabınızdan para çıkışı olmaz. Bu önlemler uygulanmalı ve alışveriş yapılmayan herhangi bir yerden telefona bildirim geldiğinde hemen kontrol edilmeli, alışverişi yapan siz değilseniz işlem iptal edilmelidir. Özellikle çocuklar yayın izleyecekler ise onaylanmış ve yasadışı bahis karşıtı kuralları olan yayın platformlarını kullanmaları sağlanmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar