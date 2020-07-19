SODİGEM uzmanlarından firmalara "on-line showroom" tavsiyeleri Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) uzmanları, on-line showroomlar aracılığıyla potansiyel müşterileriyle iletişime geçerek ürünlerini görme, deneme ve bilgi alma gibi pek çok fırsat sunan otomotiv, tekstil, mobilya gibi...

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) uzmanları, on-line showroomlar aracılığıyla potansiyel müşterileriyle iletişime geçerek ürünlerini görme, deneme ve bilgi alma gibi pek çok fırsat sunan otomotiv, tekstil, mobilya gibi birçok sektörden firmalara tavsiyelerde bulundu.

SODİGEM'den yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle firmaların web sayfalarında on-line showroomlar oluşturarak müşterilerine dijital platformlardan ulaşmaya başlamasıyla ürün tanıtımlarının dijital ortamlara taşınmasında yoğunluk meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, bu bağlamda SODİGEM uzmanlarının sosyal medya platformlarını etkili bir şekilde kullanabilmek ve iyi bir marka imajı yaratabilmek için dikkat edilmesi gerekenler konusunda ilgililerine tavsiyelerde bulunduğu duyuruldu.

Firmaların resmi internet sitelerinde yetkili satıcılarla görüntülü konuşma imkanı sunması ve dijital dünyanın imkanlarından yararlanmasının marka açısından olumlu bir izlenim yaratacağını vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Potansiyel müşterilerin sorularına yanıt verebilmek için sitede soru-cevap bölümü oluşturulabilir. Bu bölümden müşterilere hızlı ve detaylı bilgi verebilmek adına yetkili bir ekip yer alabilir. Bu uygulamanın amacı halihazırda var olan 'Bizimle İletişime Geçin' uygulamasından daha efektif olacaktır. Oluşturulan soru havuzunda diğer kullanıcılar sorularına yanıt bulabileceklerdir. Bu durum müşterilerde sadakat duygusu oluştururken, siteye yapılan ziyaretlerin sıklığını da artırabilir. Müşterilerin ortak bir paydada buluşabildiği forumlar veya web sayfaları oluşturularak bu forumlardan potansiyel müşterilerin faydalanması sağlanabilir, pop-up biçiminde bir konuşma penceresi müşterileri karşılayabilir. Halihazırda markanın kullanıcısı olan bireylerin kullanımına açık ve kendi aralarında iletişim kurup, fikir alışverişi yapabildiği forumlar firmanın resmi internet sitesinde yer alabilir."

"Sosyal ağlarda düzenli bir şekilde paylaşım yapılması oldukça önemlidir"

Açıklamada, internet sitesinde kullanıcıların kişisel veri güvenliğinin sağlanmasının, firma güvenilirliği bakımından etkili olacağına dikkat çekildi.

Müşterilerle iletişime geçerken sanal gerçeklik gözlüğü gibi teknolojik cihazların sürece dahil edilmesinin, teknolojiyle iç içe olan otomotiv sektöründe iyi bir izlenim sağlayacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Müşteriler ve potansiyel müşterilerle iletişime geçerken ya da reklam veya tanıtım yaparken teknolojik cihazların kullanım sıklığı ve etkinliği önemli bir rol oynamaktadır. Sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın başlatılarak araçların tanıtımı yapılabilir. Bu canlı yayınlarda aracın bir müşteriyle yapılan test sürüşü yayınlanabilir. Dijital dünyanın ve sosyal medya platformlarının iletişim gücü unutulmamalıdır. Bu sebeple sosyal ağlarda düzenli bir şekilde paylaşım yapılması oldukça önemlidir. Firmaların sosyal medya platformlarında bulunan anlık durum ya da hikaye özelliklerini her gün güncellemeleri ve aktif bir şekilde kullanmaları tavsiye edilir ancak etkin bir sosyal medya kullanımı için yoğun reklam içeriklerinden kaçınılması önerilmektedir."

Kaynak: AA