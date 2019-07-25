SODİGEM Tokat'ta panel düzenleyecek

Anadolu Üniversitesi bünyesinde 2019 yılı Mayıs ayında kurulan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) çalışmalarını sürdürüyor. SODİGEM tarafından Tokat Valiliği işbirliği ile "Sosyal Medya ve Dijital Oyunlar Paneli" düzenlenecek.

SODİGEM, 26 Temmuz Cuma günü Tokat Atatürk Kültür Merkezinde "Sosyal Medya ve Dijital Oyunlar Paneli" düzenleyecek. Panelde, açılış konuşmasını Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı yapacak. Panele, konuşmacı olarak SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Levent Eraslan, SODİGEM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin ve SODİGEM Koordinatörü Öğr. Gör. H. Hande Kaynar katılacak. Panelde, "Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar", "Tehlikeli Dijital Oyunlar" ve "Dijital Oyunlar, Sosyal Medya ve Çocuk- Ergen Psikolojisi" konuları konuşulacak.

Kurulduğu günden bugüne, sosyal sorumluluk projeleri ve farklı kurumlarla yaptığı işbirlikleri ile tüm Türkiye'de dikkat çeken SODİGEM'in, Türkiye genelinde gerçekleştireceği etkinlikler devam edeceği bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA