SODİGEM tanıtıcı faaliyetlerini sürdürüyor

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan ÇOMAKLI'nın destekleriyle kurulan ve çalışmalarına hız kesmeden devam eden SODİGEM, sosyal medyanın doğru kullanımı ve dijital dünyanın beraberinde getirdiği tehlikeler konusunda toplumu bilinçlendirme ve eğitme çalışmalarını şehir içinde ve şehir dışında sürdürüyor.

Yaptığı çalışmalar ile dikkat çeken merkez, son olarak açtığı stantlar ile hem birimi tanıtıyor hem de çocuklar tarafından yaz tatilinde kullanımı artan dijital dünyadaki tehlikelere karşı aileleri uyarıyor.

Her gün binlerce kişinin farklı şehirlere seyahat etmek üzere kullandığı Eskişehir Tren Garı'nda kurulan stantta vatandaşlara SODİGEM'in tanıtıcı broşürleri dağıtıldı. SODİGEM ekibi tarafından şehre gelen ve çeşitli şehirlere seyahat edecek yolculara merkezin çalışmaları hakkında bilgiler verilirken aynı zamanda merkez tarafından hazırlanan "SODİGEM Tanıtım Broşürü" ve "Ailelere Yaz Tatilinde Dijital Dünya Uyarıları Broşürü" dağıtıldı. Ekipce dağıtılan yaklaşık 2 bin 500 broşür vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Anadolu Üniversitesi ve SODİGEM'e bu başarılı çalışması için teşekkür eden vatandaşlar topluma dijital dünyanın tanıtılması gerektiğini söyledi.

Espark'ta da dağıtım yapilacak

SODİGEM tarafından 30 Temmuz Salı günü ise, Espark Alışveriş Merkezi'nde broşür dağıtımı yapılacak. Merkezin, şehir genelinde vatandaşları bilgilendirme amacıyla düzenleyeceği etkinliklerin devam edeceği bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA