SODİGEM Mihalıççık'ta öğrencilere sosyal medyayı anlattı

05.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:41

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından liselere yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimler, ikinci dönemde Mihalıççık ilçesi ile başladı.



Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın projesi olarak kurulan SODİGEM, aralık ayında başladığı sosyal medya ve dijital güvenlik eğitimlerini sürdürüyor. Ara tatil sebebiyle eğitimlere ara veren SODİGEM, okulların yeniden açılması ile birlikte eğitimlerine Mihalıççık ilçesi ile devam etti. Eskişehir'e 101 kilometre uzaklıkta olan Mihalıççık ilçesine giden SODİGEM uzmanları, ilçede yaşayan lise öğrencileri ile buluştu. Mihalıççık ilçesindeki öğrencilere, 'Dijital Güvenlik', 'Sosyal Medyada Etik ve Mahremiyet Algısı' ve 'Sosyal Medya Hastalıkları' konularında eğitim verildi.



Dijital güvenlik konusunda ipuçları verildi



Eğitimin ilk konusu olan "Dijital Güvenlik" ile ilgili sosyal ağlarda, online alışverişler ile e-Posta kullanımında ne gibi önlemler alınması gerektiği ve güvenli parola oluşturmanın detayları anlatıldı. "Sosyal Medyada Etik ve Mahremiyet" konusunda öğrencilere; sosyal medya kullanımının meydana getirdiği etik sorunlar, özel yaşamın gizliliği, telif hakları ve veri madenciliği gibi konularda bilgiler verildi. Bunun yanı sıra sosyal medya kullanıcısı gençlere, sosyal medyada özel hayatlarına ilişkin paylaşımlar konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.



Eğitimde son olarak ise, "Sosyal Medya Hastalıkları" konusu anlatıldı. SODİGEM uzmanları, gelişen teknoloji ile birlikte yaygınlaşan sosyal medya hastalıkları anlatıldı. Nomofobi, Fomo, fare- klavye rahatsızlığı gibi pek çok yeni nesil hastalık hakkında bilgi verildi. "Etkin Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik" eğitimlerine hız kesmeden devam eden Anadolu Üniversitesi SODİGEM'in sıradaki durağı, 6 Şubat Perşembe günü Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi olacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA