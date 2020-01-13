SODİGEM lise öğrencilerine sosyal medyayı anlatıyor

13.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:47

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından liselere yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimler devam ediyor.



Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın bir projesi olarak kurulan SODİGEM, toplumu dijital terör örgütlerine karşı bilinçlendirmeye devam ediyor. Anadolu Üniversitesi SODİGEM Bilim Kurulu, Eskişehir merkezi ve ilçelerindeki "Etkin Sosyal Medya Kullanımı ve Dijital Güvenlik" eğitimlerini sürdürüyor. Son olarak Eskişehir merkezinde bulunan Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesine giden kurul, burada "Sosyal Medyada Etik ve Mahremiyet", "Tehlikeli Dijital Oyunlar" ve "Dijital Güvenlik" konuları hakkında eğitim verdi.



"Öğrencilere sosyal medyadaki tehlikeler anlatıldı"



"Sosyal Medyada Etik ve Mahremiyet" konu başlığı altında, öğrencilere; sosyal medya kullanımının meydana getirdiği etik sorunlar, özel yaşamın gizliliği, telif hakları ve veri madenciliği gibi konular anlatıldı. Bunun yanı sıra sosyal medya kullanıcısı gençlere, sosyal medyada özel hayatlarına ilişkin paylaşımlar konusunda dikkatli olmaları hakkında tavsiyelerde bulunuldu.



"Dijital Güvenlik" konusunda, sosyal ağlarda, çevrimiçi alışverişlerde, e-posta kullanımında hangi önlemlerin alınması gerektiği konusunda öğrencilere bilgiler verildi. "Tehlikeli Dijital Oyunlar" konu başlığında ise; bu oyunların neler olduğu, gençlerdeki olumsuz etkileri ve yapılması gerekenler anlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA