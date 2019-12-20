SODİGEM eğitimlerine devam ediyor

20.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:19

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile liselere yönelik olarak gerçekleştirilen 'Etkin Sosyal Medya Kullanımı ve Dijital Güvenlik' eğitimleri devam ediyor.



SODİGEM'in, Eskişehir merkezinde ve ilçelerdeki liselerde gerçekleştirmeyi planladığı eğitimlerin dördüncü durağı, Eskişehir Anadolu Lisesi oldu. Eğitimde, Sosyal Medya Hukuku, Sosyal Medyada Estetik Algısı ve Dijital Güvenlik konularında eğitim verildi. Öğrenci ve öğretmenlerin ilgiyle takip ettiği eğitime katılan öğrencilere; kitap, kitapçık ve broşürler dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA