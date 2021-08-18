Sodexo ve Köfteci Yusuf'tan iş birliği
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Sodexo ve Köfteci Yusuf'tan iş birliği

Sodexo ve Köfteci Yusuf'tan iş birliği
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, Köfteci Yusuf ile iş birliğine gitti.

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, Köfteci Yusuf ile iş birliğine gitti.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, gıda ve restoran sektöründe hizmet veren Köfteci Yusuf, Sodexo'nun yatırım yaptığı yeni nesil akıllı paket servis uygulaması "Hemen Yolda" müşterisi oldu. Uygulama sayesinde müşteriler, Köfteci Yusuf'tan verdikleri siparişlerini online takip edebiliyor.

Günde ortalama 20 bin paket sipariş teslim eden Köfteci Yusuf'un Türkiye'deki 300'e yakın şubesinin tamamında geçerli olan uygulama, bugüne dek Köfteci Yusuf'tan verilen 500 binden fazla siparişte kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İş Geliştirme ve İş Ortaklıkları Direktörü Berna Şamiloğlu Acar, "Hemen Yolda" uygulamasının restoranların siparişlerini ve müşterilerin memnuniyetini artırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"2019 yılında yatırım yaptığımız yeni nesil akıllı paket servis yazılımı Hemen Yolda'nın restoranların paket servisini pandemi öncesi döneme kıyasla yüzde 42 oranında artırdığını tespit ettik. Harita üzerinden siparişlerini canlı olarak takip edebilen müşterilerin, siparişinin durumunu sormak üzere restoranı aramasına gerek kalmıyor. Diğer taraftan restoranlar harita üzerinden mahalle ve sokak detayında sipariş performanslarını ve hangi bölgelere kaç adet sipariş ulaştırdıklarını detaylı bir şekilde görebiliyor."

Acar, uygulamanın restoranların kurye operasyonlarını da verimli bir şekilde yönetmeyi sağladığını aktararak, "Online platformlardan gelen tüm siparişlerin tek bir ekrandan kolayca takip edilebildiği Hemen Yolda ile aynı zamanda siparişlerin kaç dakikada teslim edildiği, ortalama paket tutarları ve sipariş sürecinde hangi aşamada ne kadar süre harcandığı da görülebildiğinden kurye operasyonları daha hızlı, verimli ve etkili şekilde yürütülüyor. Restoranlar kuryeleri ile sipariş adetleri ve teslimat performansı konusunda kolayca mutabakat yapabiliyor. Sodexo olarak üye restoranlarımızın hayatını kolaylaştıracak, uçtan uca dijital çözümlere yönelik yatırımlarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Köfteci Yusuf Genel Müdür Yardımcısı Yakup Özkan da Köfteci Yusuf ailesi olarak Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri ile şirketleri ve müşterileri adına güzel bir iş birliği yaptıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaklaşık 2 senedir devam eden pandemi sürecinde restoranların kapalı olması paket servis hizmet ağını hızlıca genişletmeyi gerektirdi. Bu sebeple tüm şubelerimizde paket servise başlayarak müşterilerimizin siparişlerini daha kolay ve hızlı takip edebilmesi için Sodexo'nun Hemen Yolda uygulamasına dahil olduk. Bu uygulamayla müşterilerimiz, siparişlerini verdikten sonra cep telefonlarına Hemen Yolda servisinden gelen bağlantı ile siparişlerini kolayca takip edebilecek ve aynı zamanda kuryelerimizi değerlendirme imkanı bulacaklar. Lezzetlerimizi en hızlı şekilde müşterilerimize ulaştırma yolculuğumuzda bizlere destek olan Sodexo'ya teşekkür ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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