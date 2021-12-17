Sodexo'nun "Her An Yanında" Projesi'ne Büyük Düşünce Ödülü

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, dijital dönüşüm inisiyatifi ve hizmette dönüşüm projesi "Her An Yanında" ile 4.CX Awards Turkey'de Büyük Düşünce Ödülü'nün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, "Her An Yanında" projesi ile Türkiye'nin ilk müşteri deneyimi ödül programı olan ve birçok öncü sektördeki örnek projeleri değerlendiren, Nice Medya tarafından gerçekleştirilen 4.CX Awards Turkey'de B2B Müşteri Deneyimi Projeleri kategorisinde Büyük Düşünce Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Müşteri hizmetleri ve deneyimi konusunda aldığı ödüllere bir yenisini daha ekleyen Sodexo, marka deneyimini bütünleşik ve esnek bir yapıya taşırken, paydaşları ile arasındaki bağı daha da güçlendirecek dijital yetkinlikler geliştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Serdar Güngör, benzersiz bir hizmet deneyimi sunmayı stratejik bir öncelik olarak konumlandırarak çalışmalarına yön verdiklerini belirtti.

Sodexo olarak tüm paydaşlara ayrıcalıklı ve kişiselleştirmiş bir deneyim sunabilmek için çalıştıklarını ifade eden Güngör, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşımla müşteri hizmetleri operasyon yapımızı paydaşlarımızın ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırdık. Çalışma saatlerimizi ve sesli yanıt sistemimizi bu doğrultuda güncelledik. Kanallarımızı sadeleştirerek bütünleşik bir hizmet sunmaya başladık. Ürün ve hizmetlerimizi cep telefonlarından ulaşılabilir kılmayı başardık, öte yandan sunduğumuz kesintisiz ve online çözümlerimiz ile kullanıcılarımızın ve üye iş yerlerimizin de 'Her An Yanında' olduğumuzu hissettirdik."

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri

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