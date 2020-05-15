Sodexo, Meal Box ile iş yerlerine toplu sıcak yemek servisine başlıyor Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, ofisteki çalışanlarına hijyenik ve sıcak öğle yemeği sunmak isteyen işverenler için Meal Box ile özel bir iş birliğine imza attı.

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, ofisteki çalışanlarına hijyenik ve sıcak öğle yemeği sunmak isteyen işverenler için Meal Box ile özel bir iş birliğine imza attı.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, kurumsal alanda sadece Sodexo'ya özgü olan iş birliği kapsamında Sodexo müşterileri, çalışanlarına temassız teslimat ile günlük sıcak, hijyenik ve güvenli yemeği çok uygun fiyatlarla sağlayabilecek. Çalışanlar için hijyenik mutfaklarda hazırlanan yemekler, porsiyonlara ayrılarak el değmeden kişiye özel tek kullanımlık kaplarla dağıtılacak ve temassız olarak ofislere ulaştırılacak.

Hizmeti tercih eden firmalar, Meal Box ödemelerini firmaya tanımlanan sanal yemek kartı üzerinden toplu ödeme yaparak, yemek kartının sunmuş olduğu vergi avantajından da faydalanmış olacaklar.

"İş yerleri 22,90 TL'ye çalışanları için toplu yemek siparişi verecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo İş Geliştirme ve İş Ortaklıkları Direktörü Berna Şamiloğlu Acar, birçok firmanın ofise dönüş planı çerçevesinde çalışanlara yönelik yemek hizmeti için arayışta olduğunu belirterek, "Ofislere dönüş planları başladı, yeni normale uygun, çalışan sağlığının ön planda olacağı bir döneme giriyoruz, çalışanların öğle yemeği ihtiyacının risksiz olarak giderilmesi önemli bir gündem. Sodexo-Meal Box iş birliği sayesinde, ofisteki çalışanlarına düzenli olarak hijyenik, ekonomik ve lezzetli yemek sunmak isteyen Sodexo müşterileri, yemek kartlarından günde 22,90 TL'ye toplu sıcak yemek siparişi verebilir hale geldi. Bu iş birliği ile Sodexo yemek kartları ile Meal Box'ın hijyenik ve ekonomik yemek sinerjilerini birleştirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Meal Box Üst Yöneticisi (CEO) Murat Demirhan ise, "Meal Box hijyenik mutfakta üretimini yaptığı yemeklerini, temassız olarak otomatik makinelerde paketliyor ve temassız dağıtım ile abonelerine ulaştırıyor. Normalleşmeyle birlikte kurumların beklentileri de değişti. Sodexo ve Meal Box olarak bu yeni beklentileri karşılayacak çözümleri hazırladık ve çok yakında kurumlarla paylaşmaya başlıyoruz. Ofisten dışarı çıkmadan, hijyenik paketlenmiş, güvenli ve lezzetli Meal Box yemeklerini Sodexo avantajları ile yiyebilmelerini sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İki çeşit sıcak yemek abonelik paketi bulunuyor

Verilen bilgiye göre, firmalara Meal Box abonelikleri için sanal bir Sodexo Restaurant Pass kart yaratılıyor. Firma, Sodexo online üzerinden istediği abonelik paketini ve teslimat adresini seçiyor. İki çeşit sıcak yemek abonelik paketi bulunuyor: 10 günlük fiyatı KDV dahil 25,90 TL/gün veya 1 aylık (22 iş günü) fiyatı KDV dahil 22,90 TL.

Sipariş ve ödeme tamamlandığında hem firmaya hem de Meal Box'a sipariş detayları ulaşıyor ve firmanın belirttiği adrese, özel kaplarda sıcak yemekler hijyenik ve temassız olarak teslim ediliyor. Firmaların bu hizmetten faydalanması için 444 72 77 no'lu çağrı merkezini aramaları ya da kurumsal müşteri danışmanları ile görüşmeleri yeterli.

Firmaları toplu siparişi tercih etmeyen Sodexo kart kullanıcıları da Restaurant Pass yemek kartları ile www.mealbox.com.tr ya da www.sodexoplus.com.tr adresinden Meal Box'ın salgın döneminde sunduğu ve çok ilgi gören Evde Kal Yemek Paketleri ve diğer abonelik ürünlerini online ödeme ile temassız olarak satın alınabilecek.

Kaynak: AA