Sodexo FlexoGift platformunun yeni üyesi CarrefourSA oldu

Çalışanlara modern, esnek ve dijital çözümler sunan Sodexo, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA ile iş birliği gerçekleştirerek dijital kurumsal hediye platformu FlexoGift dünyasına çalışanların ihtiyaçlarını adresleyen yeni ve güçlü bir üye daha ekledi.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, bu iş birliği ile çalışanlar, işverenleri tarafından yüklenen FlexoGift dijital kurumsal hediye bakiyelerini, CarrefourSA'nın 40 ildeki 754 mağazasında ihtiyaçlarına göre esnek bir şekilde kullanabilecekler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ersoy Bayraktar, çalışan deneyimini merkeze aldıklarını belirtti. Değişen çalışma düzenine bağlı olarak şirketlerin öncelikli gündemi haline gelen çalışan motivasyonu ve bağlılığını artırmak için yenilikçi çözüm ve hizmetlere odaklandıklarını belirten Bayraktar, "Bu amaçla geliştirdiğimiz FlexoGift platformumuz ile şirketlerin dijital ortam üzerinden çalışanları için esnek yan haklar dünyasının kapılarını açabileceği ortaklıklara imza atıyoruz. Geniş portföyü ve erişilebilirliği ile bu yan haklar dünyasını zenginleştirilmesine katkı sağlayan CarrefourSA iş birliğimizin çalışanlara, ihtiyaçlarına göre şekillendirebilecekleri, uçtan uca dijital bir deneyim sunarak onların hayatlarını kolaylaştıracağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Sodexo'nun yüzde 100 dijital kurumsal hediye platformu FlexoGift, şirketlerin hediye seçimi, dağıtımı gibi süreçlerini bertaraf ederek, daha rahat ve hijyenik bir operasyon yürütmesine yardımcı oluyor. Çalışanlar ise FlexoGift dijital platformu aracılığıyla Türkiye'nin gözde markalarının bulunduğu 20 binden fazla noktadan dilediği hediyeyi özgürce seçebiliyor ve dijital hediye bakiyelerini birden fazla marka arasında bölüştürerek parçalı olarak fiziksel mağazalarda veya e-ticaret kanallarında kullanabiliyor.

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi Haberleri

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