Sodexo'dan işverene Ramazan desteği Ramazan ayında çalışanlarına Sodexo mobil gıda hediye kartı (Gift Pass) ile gıda yardımı yapan firmalar bir yandan yüzde 39'a varan vergi avantajı elde ederken, Her 1000 TL'lik siparişine anında 70 TL kazanacak.

Ramazan ayında çalışanlarına Sodexo mobil gıda hediye kartı (Gift Pass) ile gıda yardımı yapan firmalar bir yandan yüzde 39'a varan vergi avantajı elde ederken, Her 1000 TL'lik siparişine anında 70 TL kazanacak.

Sodexo'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, Ramazan ayında çalışanlarına destek olmak isteyen işletmelere, hijyenik, pratik ve avantajlı bir çözüm sunuyor.

Sodexo Gift Pass Gıda mobil hediye kartı siparişi veren firmalar her 1000 TL'lik siparişi için 70 TL kazanırken, çalışanlar ise diledikleri markette alışveriş yapabiliyor.

Ramazan ayında çalışanlarına Sodexo mobil gıda hediye kartı (Gift Pass) ile gıda yardımı yapan firmalar bir yandan yüzde 39'a varan vergi avantajı elde ederken, diğer taraftan operasyonel kolaylık sağlıyor.

Her 1000 TL'lik siparişine anında 70 TL kazanan firmalar, çalışanlarına Sodexo ile seçme özgürlüğü sunarak destek oluyor.

Ücretsiz mobil kart şeklinde verilen Gift Pass Gıda kartı sayesinde çalışanlar alışverişlerini temassız ödemeyle hijyenik ve güvenli bir şekilde yapabiliyor, 4 bin noktada alışveriş yapmanın özgürlüğünü yaşıyor.

Kaynak: AA