Sodexo'da üst düzey atama

02.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:14

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri AŞ'nin finanstan sorumlu icra kurulu üyeliğine Altay Kadir Yüksel getirildi.

Sodexo'nun açıklamasına göre, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri AŞ Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevine Yüksel atandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, lise öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlayan Yüksel, 1999'da Boğaziçi Üniversitesi'nden işletme derecesi aldı. Aynı yıl Turkcell'de çalışmaya başlayan Yüksel, 2012'de Birleşik Arap Emirlikleri merkezli uluslararası telekom şirketi Etisalat grubuna, finansal kontrol ve planlamadan sorumlu yönetici olarak geçiş yaptı.

Bir yıl boyunca Abu Dabi'de görev yapan ve Adopen firmasında mali ve idari işler grup başkanı (CFO) pozisyonunda görev yapan Yüksel, Sodexo'nun finans stratejilerinden sorumlu olacak.

Kaynak: AA