Sodexo Avantaj'da üst düzey atamalar

Sodexo Türkiye Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri'nde üst düzey iki atama gerçekleştirildi.

Sodexo Türkiye Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri'nde üst düzey iki atama gerçekleştirildi.

Sodexo'nun açıklamasına göre, 2018'den bu yana pazarlama direktörlüğü görevini yürüten Umut Erişen, Sodexo Asya, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinden sorumlu Satış ve Performans Geliştirme Direktörü olarak atandı.

Ağustos 2021 itibarıyla Hindistan, Çin ve Türkiye gibi 9 önemli ülkeyi içeren bölgenin müşterilere ve üye iş yerlerine yönelik satış geliştirme süreçlerinden sorumlu olacak olan Erişen, İstanbul merkezli görev yapacak.

Lisans eğitimini 2000'de ODTÜ İşletme bölümünde tamamlayan Erişen, 20 yıllık kariyeri boyunca farklı sektörlerde çeşitli pazarlama ve satış ekiplerine liderlik etti.

Erişen, 2005-2016 yılları arasında Turkcell'de yürüttüğü kanal ve bölge müdürlüğü görevlerinin ardından KOBİ'lere yönelik pazarlama ve ürün stratejilerini yöneterek birçok kazanım, bağlılık ve iletişim inisiyatifini hayata geçirdi.

Sodexo Avantaj Türkiye'ye 2018'de Pazarlama Direktörü olarak katılan Erişen, müşteriler, kullanıcılar ve üye iş yerleri için birçok değer teklifini hayata geçirmenin yanı sıra marka stratejilerine ve iletişime yön verdi ve CRM yönetiminden ve satış verimliliğinden sorumlu olarak görev aldı.

Pazarlama Direktörlüğü görevini Ahmet Karan üstlendi

Sodexo Türkiye Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Pazarlama Direktörü olarak atanan Ahmet Karan, 2003'te Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

İş hayatına 2004'te Amrop'ta üst düzey yönetici araştırma asistanı olarak başlayan Karan, yüksek lisansı sırasında ve sonrasında ABD'de danışman olarak farklı görevler aldı. 2008'de Türkiye'ye dönen Karan, Citibank, BP, Vodafone Türkiye, Sigortam.net ve TOM Digital gibi şirketlerde üst düzey görevlerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan