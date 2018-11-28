Sodes Projesi ile Nusaybin Gençliğine Büyük Yatırım

Mardin'in Nusaybin Belediyesi, SODES projesi kapsamında ilçede 4 bin 232 metrekarelik alanda Masal Parkı yaparak, 20 okula bilgisayar, 47 okula 5 bin 959 adet kitap dağıtımı yaptı.

Nusaybin Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nce SODES Sağlıklı ve Kültürlü Bir Yaşam İçin Varız Projesi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Açıklamada, projenin amacına vurgu yapılarak, "İlçemizde yaşanan olumsuz olaylar nedeniyle spor yapılabilecek, dinlenebilecek ve çocuklarımızın oynayabilecek ortak alanların çoğu ya zarar görmüş ya da kullanılmaz hale gelmiştir. Vatandaşlarımızın rahat dinleneceği, spor yapacağı ve çocuklarımızın güvenli bir yerde oyun oynayacağı bir alana ihtiyaç olduğu bu nedenle belediyemize ait olan 4242 metrekare imar planında park olarak tahsis edilen taşınmazda, açık hava spor alanı ve semt sahası yapıldığında gençlerimizin, çocuklarımızın hatta yaşlılarımızın oturacağı dinleneceği spor yapacağı bir alana kavuşmuş olacağız böyle bir faaliyet yapıldığında vatandaşlarımıza moral açısında sosyalleşme açısından ve sağlıklı bir çevre ve yaşam açısından olumlu olacağı bu da Nusaybin'in geleceği için olumlu bir hava kazanacağı düşüncesi. Ayrıca 20 farklı okulumuza kütüphane oluşturarak öğrencilerimizin kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı planlamak" denildi.

Açıklamada, projenin uygulanmasıyla 432 metrekarelik alanda çevre düzenlenmesi başlığı altında basketbol, voleybol, hentbol sahası yapılarak fitness alanı oluşturulduğu belirtildi. Açıklamada, aynı zamanda 4 bin 232 metrekarelik alanda Park ve Bahçeler Müdürlüğünce proje alanıyla bütünleşen Masal Parkı'nın yapıldığı kaydedilerek, "Spor turnuvaları başlığı altında etkinlik gerçekleştirilerek 139 adet forma, 43 adet top dağıtıldı. Kütüphane oluşturulması başlığı altında; 20 okula bilgisayar dağıtımı ve 47 okula 5 bin 959 adet kitap dağıtımı gerçekleştirildi. Aynı zamanda kitap okuma kampanyası başlığı altında bin 750 okuma kitabı dağıtılırken ödül ve hediye verilmesi başlığı altında ise 130 adet spor ayakkabı dağıtımı yapılarak ikramlar verildi. Sonuna geldiğimiz projenin son aşamasında merkez okullarımız olmak üzere kırsal alanlarımızda bulunan eğitim kurumlarında kitap dağıtımı halen devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. - MARDİN