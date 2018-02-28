Sodes'den Erzurum'a Tam Destek

Erzurum'da uygulanan ancak belli bir kesime yönelik destekler sunan SODES son birkaç yıldır Erzurum'a ve ilçelerine büyük destek sağlıyor.

Erzurum Valiliği Proje Koordinasyon Birimi koordinasyonunda yürütülen Erzurum merkez, ilçelerde ve hatta bazı ilçelerin köylerinde dahi halka ve dezavantajlı kitleye hitap eden SODES hedef kitlelerine ulaşmayı başardı. Erzurum ve ilçelerinde Sivil Toplum Kuruluşu, Kamu Kurumlarına destek veren SODES'in mutlaka bir eserinin olması sevindirici bir gelişme olarak karşılandı.

Bunlardan en önemlilerinden biriside Pasinler'de yapımı tamamlanan "SODES Anaevi" projesidir. Proje kapsamında Anaevi'nin içinde yok yok. Gerek ev hanımlarına yönelik gerekse köylerden ilçe merkezine gelen anneler için oluşturulan Anaevi'nde televizyonundan oturma gruplarına, anne dinlenme salonu ile çocuk uyku odası, çocuk oyun odası, Fitness salonu, bilgisayar odası, Anaevi'ne gelen misafirlere iaşelerininde hazırlanmış olduğu mutfak ile hizmet veriyor.

Ayrıca Anaevine gelen ev hanımlarına yönelik Giyim-Dikiş-Nakış atölyesinden faydalanmaları sağlanıyor. - ERZURUM