Soderbergh'in İphone Kamerasıyla Çektiği Filmi 'Unsane' Berlin'de
Sinema dünyasının yenilikçi ismi Amerikalı yönetmen Steven Soderbergh'in baştan sona iPhone kamerasıyla çektiği korku-gerilim türündeki filmi 'Unsane', Uluslararası Berlin Film Festivali'nde yarışma dışı bölümde gösterildi.
Sinema dünyasının yenilikçi ismi Amerikalı yönetmen Steven Soderbergh'in baştan sona iPhone kamerasıyla çektiği korku-gerilim türündeki filmi 'Unsane', Uluslararası Berlin Film Festivali'nde yarışma dışı bölümde gösterildi.
Kaynak: Euronews.com