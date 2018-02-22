Soderbergh'in İphone Kamerasıyla Çektiği Filmi 'Unsane' Berlin'de
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Soderbergh'in İphone Kamerasıyla Çektiği Filmi 'Unsane' Berlin'de

Sinema dünyasının yenilikçi ismi Amerikalı yönetmen Steven Soderbergh'in baştan sona iPhone kamerasıyla çektiği korku-gerilim türündeki filmi 'Unsane', Uluslararası Berlin Film Festivali'nde yarışma dışı bölümde gösterildi.

Sinema dünyasının yenilikçi ismi Amerikalı yönetmen Steven Soderbergh'in baştan sona iPhone kamerasıyla çektiği korku-gerilim türündeki filmi 'Unsane', Uluslararası Berlin Film Festivali'nde yarışma dışı bölümde gösterildi.

Kaynak: Euronews.com

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