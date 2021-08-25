Socios Türkiye Taraftarlık Anketi başladı

Türkiye'deki futbolseverlerin sosyo-kültürel alışkanlıklarını ve dijital eğilimlerini öğrenmek üzere "Socios.com" tarafından Socios Türkiye Taraftarlık Anketi adı verilen bir çalışma başlatıldı.

Türkiye'deki futbolseverlerin sosyo-kültürel alışkanlıklarını ve dijital eğilimlerini öğrenmek üzere "Socios.com" tarafından Socios Türkiye Taraftarlık Anketi adı verilen bir çalışma başlatıldı.

Futbolseverlerin takım tercihlerini etkileyen faktörlerden kulüplerinin maç bileti fiyatlandırmaları hakkındaki yorumlarına, lisanslı ürün kullanım alışkanlıklarından kulüp haberlerini takip ettikleri mecralara, sosyal medya ve dijital para gibi konulardaki ilgi alanlarına kadar birbirinden farklı sorularla Türkiye'deki futbol taraftarlığının genel fotoğrafını çekmeyi hedefleyen proje, 1 ay devam edecek.

İllerde hangi takım taraftarının daha fazla olduğundan, futbolseverlerin memnuniyet duyduğu konuların tespitine kadar geniş bir araştırmayı ortaya koyacak anket, aynı zamanda akademik çalışmalar için de kaynak olacak.

Ankete geniş katılım beklediklerini dile getiren Socios Türkiye Direktörü Altuğ Öztürk, "Avrupa'nın önde gelen liglerinde bu tarz anketler düzenli olarak yapılıyor. Ülkemizde daha önce benzer nitelikte taraftarlık araştırmaları yapılmış olsa da bu kapsamlı kapsamlı bir araştırma olmamıştı. Amacımız, değişen ve dijitalleşen dünyada futbolun gerçek sahipleri olan taraftarların tercihlerini öğrenmek, Türk futbolu ve taraftarlık özelinde yapılacak akademik çalışmalara ışık tutmak. Bu alanı sahiplenerek, her yıl düzenli olarak benzer çalışmalar yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbolseverler ankete, www.taraftarlikanketi.com üzerinden katılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul