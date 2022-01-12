Socios.com, Serie A ile iş birliği anlaşması yaptı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ile Socios.com iş birliği anlaşmasına imza attı.

Yapılan açıklamaya göre Socios.com, İtalya Süper Kupası ve İtalya Kupası finallerinin ise ana sponsoru oldu.

Yeni iş birliği Socios.com Üst Yöneticisi (CEO) Alexandre Dreyfus'un San Siro'da Inter ile Juventus arasında yarın oynanacak İtalya Süper Kupası maçının ardından en değerli oyuncu ödülünü (MVP) takdim etmesiyle başlayacak.

Açıklamada anlaşmayla ilgili görüşlerine yer verilen Serie A CEO'su Luigi de Siervo, "Geçtiğimiz yıllarda sporun mükemmelleşmesi için çalışmış, sektörünün lider markası Socios.com ile bu partnerliği duyurmaktan son derece memnunuz. Bu anlaşma ile Serie A, yeni pazarlar tarafından sunulan, geleceğe ve inovasyona yönelik, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerin ihtiyaçlarına cevap vermeye özen gösteren fırsatları yakalamaya hazır olduğunu bir kez daha kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl ağlarını yüzde 500'ün üzerinde büyüttüklerini ve platformlarına 1 milyondan fazla yeni kullanıcı kattıklarını aktaran Alexandre Dreyfus ise "Önümüzdeki 12 ay için daha büyük hedeflerimiz var. Bu nedenle 2022'ye İtalyan spor endüstrisine olan bağlılığımızı daha da sağlamlaştıran bu büyük duyuruyla başlamaktan mutluluk duyuyoruz. Serie A ile yakın bir şekilde çalışmayı, Socios.com'un amacını kitlelere yaymayı ve hem İtalya'da hem de dünya çapında süper taraftar topluluğumuzu oluşturmayı dört gözle bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

167 ülkeden 1,4 milyona yakın kullanıcı

Dünya çapında taraftar etkileşim platformu Socios'ta 167 ülkeden 1,4 milyona yakın sporsever yer alıyor.

Sporseverler, "Fan Token"lar aracılığıyla sevdikleri takımlarla etkileşim kurmak ve onlar tarafından ödüllendirilmek için Socios.com'u kullanıyor.

Socios.com, yıl boyunca eklenecek yeni yenilikler, özellikler ve ödüller ile 2022'de dünyanın dört bir yanından milyonlarca yeni taraftarı, fan tokenların avantajlarıyla tanıştırmayı hedefliyor. Bu yıl içinde yüksek görünürlüğü olan ulusal ve uluslararası pazarlama kampanyaları başlatacak Socios.com, spor ve eğlence ekosistemini önemli ölçüde geliştirerek kadrosuna birçok büyük küresel spor organizasyonunu eklemeyi amaçlıyor.

AA / Emrah Oktay - Ekonomi Haberleri

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