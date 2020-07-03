SocıalBrands sosyal medyanın en başarılı markalarını açıkladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SocıalBrands sosyal medyanın en başarılı markalarını açıkladı

SocialBrands, her ay Türkiye'nin en kapsamlı sosyal medya performansı incelemesiyle en başarılı markaları belirliyor.

SocıalBrands sosyal medyanın en başarılı markalarını açıkladı
03.07.2020 16:42 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:47

SocialBrands, her ay Türkiye'nin en kapsamlı sosyal medya performansı incelemesiyle en başarılı markaları belirliyor. Markaların her ay sosyal medyadaki performanslarını istatistiksel verilere göre tarafsız olarak değerlendiren sosyal medya marka endeksi SocialBrands, temmuz ayı sonuçlarını açıkladı. Değerlendirmeye göre Temmuz ayının lider markası ise Netflix oldu.

Yeni normale hızlı bir giriş yaptığımız bu günlerde markalar, sosyal medyadaki varlıklarını güçlendirmek ve tüketicileriyle bağ kurabilmek için yoğun emek sarf ediyor. Geliştirilen iletişim stratejileri, düzenlenen kampanyalar, medya satın alma faaliyetleri derken liste epey uzun. Normalleşme sürecinin artık başladığı Türkiye'de, markalar mesajlarını tüketiciye iletebilmek için günde yaklaşık olarak 66 binden fazla sosyal medya iletisi yayınlıyor. Böyle bir ortamda, dijitalde hangi markaların öne çıktığı ise merak konusu.

Sosyal medyada temmuz ayının en iyileri: Netflix, Ziraat Bankası ve Baykar Savunma

1-30 Haziran dönemine ait verilere göre; Netflix sergilediği başarılı sosyal medya performansıyla SocialBrands Temmuz ayı Top100 listesinin zirvesinde yer alan marka oldu. Platformunda yer alan içerikleriyle ilgili yaptığı eğlenceli iletişimi ve "Dark" dizisinin 3. sezonuna dair tanıtım paylaşımları markayı öne çıkardı.

Tüm kanallarda düzenli takipçi artışı yakalayan ve ay boyunca etkileşim istikrarını sürdüren Ziraat Bankası listenin ikinci sırasında yer alırken, ürettiği teknolojilere ve faaliyetlerine ilişkin paylaşımlarıyla dikkat çeken Baykar Savunma Top100 listesinin üçüncü markası oldu.

SocialBrands Temmuz ayı Top100 listesinde ilk 10'da yer alan diğer markalar ise sırasıyla Türk Hava Yolları, English Home, Halkbank, Madame Coco, Beko, Doğtaş ve Kelebek Mobilya oldu.

53 bin sosyal medya hesabı, 1 milyon ileti ve 1 milyardan fazla etkileşim incelendi

Sosyal medya takip platformu BoomSonar tarafından sunulan SocialBrands Top100 listesi, her ay olduğu gibi Temmuz ayında da markaların performanslarını 30'dan fazla istatistiksel kritere göre değerlendirdi. Liste, markalara ait 53 bin 354 hesaptan paylaşılan 1 milyon 996 bin ileti ve 1 milyar 799 milyon kullanıcı etkileşiminin SocialBrands algoritması tarafından teker teker incelenmesiyle hesaplanıyor.

Sosyal medyada en çok Babalar Günü iletişimi dikkat çekti

Bu ay markaların Babalar Günü ile ilgili iletişim çalışmaları öne çıktı. İsmini kurucusunun kızından alan Mercedes-Benz Türkiye, "Babalar Günü'nde ismimiz Emil Jellinek" diyerek isimlerinin hikayesini anlattığı reklam filmiyle öne çıktı.

Yapı Kredi, hastalarına ve öğrencilerine bir baba gibi yaklaşan ve pandemi sürecinde hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nu andığı duygusal reklam filmiyle dikkat çekerken, Türk Hava Yolları en uzun uçuşun hayatımız olduğunu vurgusuyla bu uçuşta bize kaptanlık yapan tüm babaların Babalar Günü'nü kutlayarak yüksek beğeni topladı.

Bridgestone'un #HadiBabaGeneYap etiketi ile Babalar Günü'ne özel bestelediği şarkı eşliğinde babalar ve çocukların eğlenceli görüntülerinin yer aldığı video içeriği ve Kiğılı'nın gençlere "Ne Yaparsın?" sorusunu sorarak eğlenceli çocukluk anılarını hatırlattığı reklam filmi öne çıkan içerikler arasında yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim Haber
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü Haber
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu Haber
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor Haber
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı Haber
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü Haber
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
2 çocuk babası adam, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
2 çocuk babası adam, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan sosyal medya çıkışı: Somut olarak bir teklif söz konusu değil
Son dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan sosyal medya çıkışı: Somut olarak bir teklif söz konusu değil
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi
Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı
Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı
Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar
Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Cahit Özkan Esra Erdoğan Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Ezgi Eyüboğlu Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Okan Buruk Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Ivan Obradovic
Daha Fazla Sakarya Patlama Jandarma Ozan Güven
Şu an buradasınız: SocıalBrands sosyal medyanın en başarılı markalarını açıkladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 17:12:15. #1.15#
title