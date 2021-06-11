Social Media Awards'tan Bahçeşehir Koleji'ne altın ödül

Bahçeşehir Koleji, sosyal medya ve dijital medya iletişim stratejilerine de yansıttığı dijitalleşme vizyonuyla Marketing Türkiye & BoomSonar iş birliğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen Social Media Awards Turkey 2021'de "Özel İlk Orta Eğitim Kurumları" kategorisinde "Altın" ödülün sahibi oldu.

Bahçeşehir Koleji, sosyal medya ve dijital medya iletişim stratejilerine de yansıttığı dijitalleşme vizyonuyla Marketing Türkiye & BoomSonar iş birliğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen Social Media Awards Turkey 2021'de "Özel İlk Orta Eğitim Kurumları" kategorisinde "Altın" ödülün sahibi oldu.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, Veri Ödülleri bölümü için her yıl olduğu gibi bu yıl da 55 binden fazla sosyal medya marka hesabı SocialBrands puanlarına göre analitik olarak incelendi. 1 Mart 2020- 1 Mart 2021 dönemini kapsayan değerlendirmede hayran sayısı, hayran artışı, paylaşılan ileti sayısı, ileti türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri gibi birçok farklı veri ele alındı.

Deloitte'un uzmanlığıyla dahil olduğu kapsamlı değerlendirme sonucuna göre her kategorinin en başarılı markaları belli oldu. Türkiye'de eğitim iletişimi alanında örnek alınan işlere imza atan Bahçeşehir Koleji Kurumsal İletişim Birimi, 2019 ve 2020 yılında da aynı kategoride Altın Ödülün sahibi olmuştu.

Ödül töreninde konuşan Bahçeşehir Koleji Yeni Medya Direktörü Pelin Babakıray, Social Media Awards'ta üçüncü kez altın ödülün sahibi oldukları için çok mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Öncelikle, böyle önemli bir platformda bize değerlendirilme şansı sunan ve birbirinden kıymetli markaları bir araya getiren Marketing Türkiye ve BoomSonar ekibine çok teşekkür ederiz. Sosyal mecralarda var olmamızı her zaman destekleyen, bize liderlik eden Genel Müdürümüz Sayın Özlem Dağ'a ve bu ödülü almamızda büyük katkıları olan dijital ajansımız Krombera ekibine, Genel Müdürlük İletişim ekibimize ve Türkiye genelindeki tüm iletişim yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz