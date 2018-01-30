Soçi Zirvesi Sonuç Bildirgesi Açıklandı

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye Ulusal diyalog Kongresi sonrası bildirge yayınlandı. Bildirgede, "Suriye halkı kendi geleceğine seçimle karar vermeli" denildi.

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sonrası bildirge yayınlandı. Bildirgede, Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı vurgusu yapıldı. Bildirgede, "Suriye Ordusu'nun korunması ve Suriye sınırlarını korumak, yabancı güçlerle ve terörizmle mücadele için göreve devam etmesi gerek. Suriye'nin güvenlik güçleri kanunla uyumlu şekilde çalışmalı. Din ya da etnik kimlik fark etmeden bütün Suriyeliler eşittir. Suriye halkı kendi geleceğine seçimle karar vermeli" denildi. - SOÇİ