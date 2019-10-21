Soçi Zirvesi öncesi Macron'dan Putin'e: Türkiye'nin 'ateşkesi' uzatması gerekiyor

Soçi Zirvesi öncesi Macron'dan Putin'e: Türkiye'nin 'ateşkesi' uzatması gerekiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin Suriye'deki "ateşkes" kararını uzatması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye meselesini görüşecek

21.10.2019 21:03
Soçi Zirvesi öncesi Macron'dan Putin'e: Türkiye'nin 'ateşkesi' uzatması gerekiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin Suriye'deki "ateşkes" kararını uzatması gerektiğini söyledi.


Fransa Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan yazılı açıklamada, yarın yapılması beklenen Soçi Zirvesi öncesi, Macron'un Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye'nin "koşullu ateşkes" anlaşmasının devam ettirmesinin önemine vurgu yaptığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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