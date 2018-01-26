Soçi Zirvesi'nin Logosuna Zeytin Dalı Ekleyip Dünyaya Afrin Mesajı Verdiler

Haberler.com/Özel Suriye'de 2011'den beri devam eden savaşı sonlandırmak ve çözüm sağlamak için Rusya, İran ve Türkiye önderliğinde hazırlanan Soçi Zirvesi'nin logosu belli oldu.

LOGODAKİ ZEYTİN DALI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör gruplarına yönelik düzenlediği harekata Zeytin Dalı ismini vermesinin ardından, Soçi Zirvesi'nin logosuna zeytin dalı eklemesi dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Logo beyaz güvercin, zeytin dalı ve Suriye bayrağından oluştu. Logo sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ayrıca Sputnik haber sitesi, Soçi'ye davet edilen ülkelere gönderdiği mektupta şu logoyu kullanmıştı. Logonun Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra değiştirildi.