Soçi'ye Davet Edilen Ülkeler Belli Oldu

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne, BM temsilcileri ve Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak İngiltere, Çin, ABD ve Fransa'nın yanı sıra, Mısır, Ürdün, Irak, Kazakistan, Lübnan ve Suudi Arabistan'ın da davet edildiği belirtildi.