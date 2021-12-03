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Soçi sahilleri dev dalgalara teslimSoçi sakinleri dalgalara aldırış etmeden iskelede yürüdü

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Haberler | Güncel

- Soçi sahilleri dev dalgalara teslim Soçi sakinleri dalgalara aldırış etmeden iskelede yürüdü Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki turizm kenti Soçi'de şiddetli fırtına dev dalgalara yol açtı.

- Soçi sahilleri dev dalgalara teslim

Soçi sakinleri dalgalara aldırış etmeden iskelede yürüdü

SOÇİ - Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki turizm kenti Soçi'de şiddetli fırtına dev dalgalara yol açtı. Tehlikeye aldırış etmeden iskelede yürüyen 2 kişiden biri ise, dalganın kıyıya vurmasıyla suya düşerek gözden kayboldu.

Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan önemli tatil kentlerinden Soçi'de etkili olan fırtına dev dalgalar oluşturdu. Sahilde yürüyüşe çıkanların bazıları şiddetli fırtınaya hazırlıksız yakalanırken, bazıları da tehlikeye aldırış etmeyerek iskelede yürüdü. Tehlikeyi hiçe sayan 2 kişiden biri dalganın etkisiyle suya düşerek gözden kaybolurken, diğeri de dalgadan nasibini aldı. Rus medyası suya düşen kişinin çevredekiler tarafından kurtarıldığını ve hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Kıyıdaki başka bir kişi ise arkasından gelen dev dalgayla birlikte sırılsıklam oldu. Sahilde scooter'ı ile gezintiye çıkan diğer bir kişi de dalganın kıyıya çarpmasıyla paniğe kapılarak kaçmaya başladı.

Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan tüm kentlerinde teknelerin denize açılmasına ve halkın sahillerde yürüyüşüne yasak getirildi.

Soçi sahilleri dev dalgalara teslimSoçi sakinleri dalgalara aldırış etmeden iskelede yürüdü

Soçi sahilleri dev dalgalara teslimSoçi sakinleri dalgalara aldırış etmeden iskelede yürüdü

Soçi sahilleri dev dalgalara teslimSoçi sakinleri dalgalara aldırış etmeden iskelede yürüdü

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İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Son Dakika Haberleri

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