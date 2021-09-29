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Soçi, Putin Erdoğan görüşmesine hazır

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Haberler | Güncel

- Soçi, Putin - Erdoğan görüşmesine hazır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi öncesinde Rusya'nın Soçi kentinde olağan seviyede güvenlik önlemleri alınırken hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

- Soçi, Putin - Erdoğan görüşmesine hazır

SOÇİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi öncesinde Rusya'nın Soçi kentinde olağan seviyede güvenlik önlemleri alınırken hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Rusya'nın Soçi kentinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yoğun bir gündemle görüşme gerçekleştirecek. İki liderin Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler başta olmak üzere, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meseleleri değerlendirmesi bekleniyor.

Görüşmenin ana konusunun ise yine Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşanan gerilim olması ön görülüyor. Bölgedeki Türk gözlem noktalarının daha iyi korunması, gözetleme sistemlerinin kurulması, Türk - Rus ortak devriyelerin daha aktif olarak çalışması ve terörist gruplara karşı alınan önlemler görüşmenin alt maddelerinde yer alacak. Soçi'de liderlerin görüşmesi öncesi dünden itibaren Rus polisi tarafından olağan seviyede tedbirler alındı. Birçok polis kentin çeşitli noktalarına konuşlandırılırken kentin ana yolları ve şehir merkezinde trafik kontrolleri yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, öğlen saatlerinde Soçi kentine ulaşması beklenirken Soçi Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu Adler bölgesi ile görüşmenin gerçekleşeceği Putin'in konutu olan Boçarov Ruçey hattı boyunca da güvenlik önlemlerinin arttırıldığı görüldü. Korona virüs önlemleri nedeniyle Erdoğan-Putin görüşmesini takip edecek olan Rus ve Türk gazeteciler konuta alınmazken liderlerin görüşmesinden sonra basın toplantısı yapılmayacağı duyuruldu.

Putin'in Soçi'deki yazlık konutu

Rusya Devlet Başkanı Putin, birçok dünya lideriyle Karadeniz kıyısında bulunan Soçi'deki resmi yazlık konutu Boçarov Ruçey'de görüşmeyi tercih ediyor. Deniz manzarası bulunan konut onlarca hektar genişliğindeki bir alanda yer alıyor. Putin, 2008'de Soçi'deki yazlık konutunda eski ABD Başkanı George W. Bush ve 2018'de Almanya Başbakanı Angela Merkel'i ağırlamıştı.

Soçi, Putin Erdoğan görüşmesine hazır

Soçi, Putin Erdoğan görüşmesine hazır

Soçi, Putin Erdoğan görüşmesine hazır

Soçi, Putin Erdoğan görüşmesine hazır
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