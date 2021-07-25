Soçi'de sel ve fırtına etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Soçi'de sel ve fırtına etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yemen'de yağan kuvvetli yağmur sele neden oldu.

Yemen'de yağan kuvvetli yağmur sele neden oldu..

Yağışların yol açtığı selde 14 kişi hayatını kaybetti.

Sel nedeniyle çiftlikler ve tarım arazileri sular altında kalırken, çok sayıda evde hasar meydana geldi.

Fırtına, bazı bölgelerde elektrik direklerini devirdi.

Güvenlik güçlerine ait birimlerin askeri zırhlı araçlarla yürüttüğü kurtarma operasyonu uzun süre devam etti.

Suudi Arabistan'ın çeşitli bölgelerinde de yağışlar beraberinde seli getirdi.

Hayatı olumsuz etkileyen selde 3 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, sellerin etkisini azaltmak için yolların açılması ve hasarların

giderilmesi gibi bir dizi önlem aldığını aktardı.

Sivil Savunma ekipleri ise selde bazı araçların bilinmeyen yerlere sürüklenmesi nedeniyle arama ve kurtarma operasyonları başlatıldığını

kaydetti.

Selden etkilenen ülkeler arasında soçi de var.

Rusya'nın güneyinde bulunan ve deniz turizminin gözde şehri Soçi'de önceki gün başlayan şiddetli yağışlar bir fırtına ile birlikte hayatı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerine doğru artan yağışlar ve fırtınanın etkisiyle bir nehir taşarken, birçok ev, işyeri ve oteli su bastı.

Yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle halk siren sesleriyle uyarılırken,

itfaiye ve kurtarma ekipleri mahsur kalanların kurtarılması için yoğun çaba sarf etti.

Öte yandan fırtınanın başladığı saatlerde Soçi'nin Dagomys tatil kasabası açıklarında

hortum çıktı.

Soçi'de sel ve fırtına etkili oldu
Soçi'de sel ve fırtına etkili oldu
Soçi'de sel ve fırtına etkili oldu
Soçi'de sel ve fırtına etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Komandolar Artvin'de! Ellerine aldıkları küreklerle balçığa gömülen ev ve iş yerlerini temizliyorlar
Komandolar Artvin'de! Ellerine aldıkları küreklerle balçığa gömülen ev ve iş yerlerini temizliyorlar
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan selden etkilenen Arhavi'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan selden etkilenen Arhavi'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Güneysu'da vatandaşlara hitap etti: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Güneysu'da vatandaşlara hitap etti: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Yener Şeyma Subaşı Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Can Bartu Serdar Aziz Gedson Fernandes Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Soçi'de sel ve fırtına etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 14:05:22. #1.15#

title