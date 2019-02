İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran, Rusya ve Türkiye arasında Soçi'de yapılan görüşmelere ilişkin "Soçi'de her üç ülkenin de ortak eleştirisi ABD'nin Suriye'deki varlığı oldu" dedi. Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin petrol üretimi ve savunma sanayisinde ulaştığı noktayı büyük bir başarı şeklinde nitelendirerek, "Bugün benzin üretiminde kendi yeterliliğimizi sağladık. 5 yıl içerisinde benzin üretimi iki katına ulaştı. Aynı zamanda savunma sanayisi için ürettiğimiz fatih isimli modern savaş denizaltısı hükumetimizin savunmaya verdiği önemi göstermektedir" ifadelerini kullandı. ABD'nin İran karşısında büyük bir siyasi yenilgi aldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Ruhani, "ABD tüm gücüyle İran'a karşı ekonomik ve siyasi saldırısını sürdürürken, İran halkı da tüm gücüyle direnmektedir" dedi. İran halkının ABD karşısında kazanacağı zaferden şüphe duymadığını vurgulayan İran Cumhurbaşkanı ABD'nin İran karşısında güçlü bir siyasi birliktelik kuramadığına işaret ederek, "ABD'nin İran aleyhinde BM ve Avrupa'yı yanına alamaması siyasi bir yenilgidir. Polonya'da düzenlenen İran karşıtı konferansa da katılım düşük olmuştur" dedi. Polonya'da gerçekleşen İran karşıtı konferansta ABD'nin Filistin meselesini unutturmak ve bölgede İran korkusu oluşturmak istediğini kaydeden Ruhani," İslam ülkeleri bunun bir aldatmaca olduğunun farkındalar" şeklinde konuştu. Konuşmasında İran, Rusya ve Türkiye arasında Soçi'de yapılan görüşmelere değinen Ruhani, Soçi ile eş zamanlı olarak Polonya'da yapılan İran karşıtı konferansa işaret ederek, "Soçi'de her üç ülkenin de ortak eleştirisi ABD'nin Suriye'deki varlığı oldu. ABD'nin Suriye'deki varlığını uluslararası hukuka aykırı buluyoruz ve politikaları ile bölgede terör örgütlerine yardım etmekteler" ifadesini kullandı. Soçi'de her üç ülkenin de ABD'nin Suriye'deki varlığını kınadıklarını belirten İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "İsrail rejiminin Suriye'ye yönelik saldırıları, terör ile mücadele ve Fırat'ın doğusu ile İdlib konusu görüşmelerimizin ana gündemiydi" dedi.

