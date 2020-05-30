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Sochaux, Joseph Lopy'yi kadrosuna kattı

Fransa 2. Lig takımlarından Sochaux, Senagalli orta saha Joseph Lopy'yi kadrosuna kattı.

Sochaux, Joseph Lopy'yi kadrosuna kattı
30.05.2020 22:47 | Son Güncelleme: 30.05.2020 22:47

Fransa 2. Lig takımlarından Sochaux, Senagalli orta saha Joseph Lopy'yi kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncuyla 2023'e kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Geçen sezon Clermont Foot 63 forması giyen Lopy, 2011'den 2015'e kadar Sochaux takımının alt ve as takımında oynamıştı.

Kaynak: AA

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