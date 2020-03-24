SOCAR Türkiye, Yeni Jenerasyon Gelişim Programı ile 120 gence ulaştı SOCAR Türkiye, çalışanlarının çocuklarına yönelik başlattığı Yeni Jenerasyon Gelişim Programı ile bugüne kadar 120 gence ulaştı.

SOCAR Türkiye, çalışanlarının çocuklarına yönelik başlattığı Yeni Jenerasyon Gelişim Programı ile bugüne kadar 120 gence ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gençlerin iş hayatına ve kariyerine katkı sağlamayı hedefleyen söz konusu program şubatta yeni mezunlarını verdi.

Farklı kentlerde, farklı tarihlerde başlayan eğitimlerin sonunda mezuniyet belgeleri, şirket iştiraklerinin genel müdür ve yöneticileri tarafından gençlere verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye İnsan Kaynakları Başkanı Sibel Uğur, Yeni Jenerasyon Gelişim Programı ile çalışanların ailelerine dokunabilmeyi ve çocukları geleceğe hazırlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Uğur, program çerçevesinde verilen eğitimlerin Bursa, İzmir, Kayseri ve İstanbul'da başarıyla tamamlandığına dikkati çekerek, "Bu program, bizlere Türkiye'de bir ilk olmanın ve diğer şirketlere örnek teşkil etmenin gururunu yaşatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA