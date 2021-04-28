SOCAR Türkiye'ye International Finance dergisinden iki ödül
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SOCAR Türkiye'ye International Finance dergisinden iki ödül

SOCAR Türkiye'ye International Finance dergisinden iki ödül
Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi

SOCAR Türkiye, International Finance dergisinin Uluslararası Finans Ödülleri (International Finance Awards) kapsamında iki farklı kategoride ödüle layık görüldü.

SOCAR Türkiye, International Finance dergisinin Uluslararası Finans Ödülleri (International Finance Awards) kapsamında iki farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İngiltere merkezli International Finance dergisinin Uluslararası Finans Ödülleri kapsamında verdiği "En İyi İşletme Sermayesi Yönetimi Ödülü"nü Petkim alırken, "En İyi Kadın Mali İşler Direktörü" ödülüne de SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Mali İşler Direktörü (CFO) Betül Sarıkaya layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Mali İşler Başkan Yardımcısı ve Petkim Mali İşler Direktörü Elchin Ibadov, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi Petkim, bu süreçte, SOCAR Türkiye'nin bir diğer grup şirketi olan STAR Rafineri ile entegre çalışarak petrokimyasal ham madde ihtiyacını yüksek kalitede ve kesintisiz şekilde karşılama avantajına sahip oldu. Bu sayede Petkim, ciddi anlamda bir lojistik maliyetinden de tasarruf sağladı. Hayata geçirdiğimiz verimlilik ve dijitalleşme projelerinin yanı sıra, kur ve faiz riskleri ile finansal enstrümanların doğru yönetilmesi, faaliyet giderlerinin optimizasyonu ve etkin işletme sermayesi yönetiminin etkisiyle Petkim, oldukça başarılı finansal sonuçlara imza attı. 2020'de operasyonel karlılığını bir önceki yıla göre yüzde 21 artırarak 1,9 milyar liraya çıkaran Petkim'in stok, alacak, nakit ve borç yönetimi konusunda sergilediği performansın 'En İyi İşletme Sermayesi Yönetimi' kategorisinde ödüllendirilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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