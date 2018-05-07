SOCAR Türkiye'ye En İyi İşveren Ödülü

Great Place to Work, Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2018 sonuçları açıklandı.

Dünyada 60'tan fazla ülkede faaliyet gösteren şirketlerde; çalışan odaklı, güven düzeyi yüksek işyeri kültürlerini araştıran Great Place to Work (GPTW) Enstitüsü, Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2018 araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 162 şirketten 85 bin çalışan ve 8 bin 26 yöneticinin araştırmaya katıldığı GPTW'da toplam 84 şirket Türkiye'nin En İyi İşverenleri yarışmasına aday oldu. Çalışan sayısına göre beş kategoride yapılan değerlendirmeler sonucu verilen ödüller, 4 Mayıs günü yapılan törenle sahiplerini buldu. Bu kapsamda, 50 ile 250 işçi çalıştıran şirketler kategorisinde yer alan şirketlerle yarışan SOCAR Türkiye, 4'üncülük ödülü ile Türkiye'nin en iyi işveren markalarından biri oldu.

Şirket çalışanları arasında yapılan araştırmada, katılımcılara işyeri kültürü kapsamında çalışanlar ve yönetim, çalışanlar ve yaptıkları iş ve çalışanlar ile diğer çalışanlar arasındaki ilişkiye dair ayrıntılı sorular soruldu. Araştırma kapsamında şirketler, "Güvenilirlik, Saygı, Hakkaniyet, Gurur, Takım Ruhu" boyutları çerçevesinde değerlendirildi. SOCAR Türkiye her bir kriterde aldığı Türkiye, Avrupa ve global enerji sektör ortalamasının üstünde puanlarla "En İyi İşveren Ödülü"nün sahibi oldu.

Genel memnuniyet endeksinde SOCAR Türkiye çalışanları, şirketini yüzde 92'lik endeks değerine ulaştırırken, Türkiye'nin en iyi 22 şirketi ortalamasında bu oran yüzde 86, Türkiye enerji sektör ortalamasında yüzde 83, Avrupa ile dünya enerji sektör ortalamasında ise yüzde 87 seviyesinde gerçekleşti. SOCAR Türkiye çalışanları, güven endeksinde de şirketlerini Türkiye'nin en iyi 22 işvereni ortalaması ile dünya enerji sektörü ortalamasının üstüne taşıdı. Güven endeksinde Türkiye enerji sektör ortalaması yüzde 76, Avrupa enerji sektörü 81 ve global enerji sektörü ortalamaları yüzde 82 iken, SOCAR Türkiye, yüzde 84 ile dünya enerji sektörü ortalamalarının üstüne çıktı.

'ÇALIŞANLARIN TAKDİRİ EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ'

'Türkiye'nin En İyi İşverenleri'nden biri seçilmekten duydukları gururu dile getiren SOCAR Türkiye İK Başkanı Dinar Mammadova, güçlü işveren marka algısını daha yukarı taşımak için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. İkinci kez aldıkları ödülle, çalışanların memnuniyet oranını yüzde 92 seviyesine taşıdıklarını belirten Mammadova "Bizim temel kaynağımız insan. Bu nedenle, tüm iş süreçlerimizde çalışanlarımızın motivasyonunu ve tatminini temel alıyoruz. Hangi seviyedeki çalışan olursa olsun o kişinin mükemmel performans göstermesi, şirketin mükemmel performans göstermesi anlamına geliyor. Arada büyük bir bağ var. Dolayısıyla çalışanlarımıza odaklanmış olmak bizim için sürekli yeni uygulamaları da beraberinde getiriyor. Bu konuda gerek aldığımız ödüller gerekse çalışanlarımızın takdiri de doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor ve bize büyük bir motivasyon kaynağı oluyor" diye konuştu. Mammadova, sözlerine şöyle devam etti: "Bizler, SOCAR Türkiye'de etik değerlerin yanı sıra adil, sağlıklı ve güven ortamının hakim olduğu bir çalışma ortamı sağlamayı hedefliyoruz. İnanıyoruz ki, ancak güven kültürünün hakim olduğu bir kurumda çalışanlar, birbirlerine, yaptıkları işe saygı duyar ve o kurumun bir parçası olmaktan gurur duyar. Böyle bir kültürle, çalışanlar işini 'anlamlı' ve 'değerli', iş yerini ise 'gurur kaynağı' haline getiriyor. Bu da bireylerin ve nihayetinde kurumun performansını en üst seviyeye taşıyor."