SOCAR Türkiye, Social Media Awards'ta 5. kez altın ödül aldı
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SOCAR Türkiye, Social Media Awards'ta 5. kez altın ödül aldı

SOCAR Türkiye, Social Media Awards'ta 5. kez altın ödül aldı
Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi

SOCAR Türkiye, Marketing Türkiye ve BoomSonar tarafından 5.'si düzenlenen Social Media Awards'ta "Enerji Şirketleri" kategorisinde bu yıl da altın ödülün sahibi oldu.

SOCAR Türkiye, Marketing Türkiye ve BoomSonar tarafından 5.'si düzenlenen Social Media Awards'ta "Enerji Şirketleri" kategorisinde bu yıl da altın ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye, sosyal medyada fark yaratan başarılı iletişimi ve etkileşim oranlarıyla Social Media Awards 2021 "Enerji Şirketleri" kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Ülke genelindeki 57 binden fazla kurumsal hesabın takipçi sayıları, üretilen paylaşımlardan alınan etkileşimler, takipçi artışı gibi parametrelerle incelendiği Social Media Awards puanlamasında şirket, sektörünün en yüksek etkileşim rakamlarına ulaşarak liderliğini 5. yıla taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, üretimdeki güçlerini dijital mecralardaki iletişimde de gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük markalarının dijital iletişim performanslarını ölçen Social Media Awards değerlendirmesinde üst üste 5 kez aldığımız birincilikle, sektörümüzde sadece üretimde değil iletişim faaliyetlerimizle de zirvede yer alıyor olmaktan dolayı büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. İletişim çalışmalarımızın en önemli kanallarından olan sosyal medyadaki görünürlük ve etkileşimimizi özgün içeriklerle artırmaya, ekonomiye, topluma değer katan dev yatırımlarımız ve projelerimizle ilgili bilgilendirmeleri paylaşmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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