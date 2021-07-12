SOCAR Türkiye, imza işlemlerini LetSign ile dijital ortama taşıdı
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SOCAR Türkiye, imza işlemlerini LetSign ile dijital ortama taşıdı

SOCAR Türkiye, imza işlemlerini LetSign ile dijital ortama taşıdı
Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi

SOCAR Türkiye, dijital dönüşüm sürecinde e-imza platformu LetSign'ı tercih etti.

SOCAR Türkiye, dijital dönüşüm sürecinde e-imza platformu LetSign'ı tercih etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş süreçlerinde dijitalleşme, tasarruf, sürdürülebilirlik ve verimliliği önceleyen SOCAR Türkiye, E-GÜVEN tarafından geliştirilen LetSign platformunu tüm grup şirketlerinde kullanarak imza süreçlerini dijital ortama taşıdı.

Gerçekleştirilen iş birliği sayesinde 30 gün alan sözleşme imzalama ve onay işlemlerini 3 güne indiren şirket, bir yıl içinde 284 bin 840 lira tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Tüm çalışanlara e-imza veya mobil imza temini sağlandığında SOCAR Türkiye ve grup şirketleri genelinde 5 bin kişi platformun avantajlarından yararlanmaya başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye İnsan Kaynakları ve Kurumsal Hizmetler Başkanı Sibel Uğur, iş sürekliliği ve e-dönüşüme öncelik verdiklerini belirterek, "Kağıt ortamındaki iş süreçlerini dijital ortama aktaran çevreye duyarlı platform sayesinde 500 bin adet kağıt tasarrufu sağlamayı planlıyoruz. Bu, standart bir A4 kağıdı üzerinden hesaplandığında yılda 30 ağaca denk geliyor. Karbon emisyonu miktarımızı ise 8 bin 258 kilogram azaltmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

SOCAR Türkiye IT Direktörü Nurullah Battal da yapılan iş birliğinin kurum içi ve kurum dışı imza işlemlerinde yavaş ilerleyen süreçlere hız kazandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şirket olarak dijital dönüşüm sürecimizi tasarruf ve verimlilik konusunda taviz vermeden gerçekleştirmeyi hedefledik. Tüm ekiplerimizi bu sürece dahil ederken LetSign'ın avantajlarından faydalandık. Islak imzayla sözleşme imzalama ve onay süreçlerimiz ortalama bir ay sürüyordu. LetSign'ın iş sürekliliği sağlayan özellikleri sayesinde artık bu tür işlemleri sonuçlandırmak bir haftayı bile bulmuyor."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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