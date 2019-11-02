SOCAR Türkiye'de üst düzey iki atama

02.11.2019 14:33

1 Kasım 2019 itibarıyla entegrasyon sürecini tamamlayan SOCAR Türkiye'de iki yeni başkanlık oluşturuldu. SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanlığı görevine Anar Mammadov, SOCAR Türkiye Operasyonel Mükemmelik Başkanlığı görevine de Mesut İlter getirildi.



Devam eden projeleri de tamamlandığında Türkiye'deki yatırımları 19,5 milyar dolara ulaşacak olan SOCAR Türkiye'de 1 Kasım itibarıyla yeni dönem başladı. SOCAR Türkiye'nin yatırım yarımadasına dönen İzmir Aliağa'daki Petkim, STAR Rafineri, SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama ve SOCAR Turkey Enerji Dağıtım iştirakleri; SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanlığı çatısı altında toplandı. Başkanlık görevine daha önce Petkim Genel Müdürü olan Anar Mammadov getirildi.



SOCAR Türkiye'deki tüm üretim faaliyetlerinin verimliliğinden sorumlu olacak bir diğer başkanlık da 'operasyonel mükemmellik' modeli için oluşturuldu. Sürdürülebilir başarıda, iş gücü süreçleri ve teknolojiyi etkin kullanma kabiliyetine sahip; yöneticiden, ürünü üretene kadar her kesimi kapsayan operasyonel mükemmellik modelini tüm şirketlerine taşıyan SOCAR Türkiye, bu çerçevedeki çalışmaları SOCAR Türkiye Operasyonel Mükemmellik Başkanlığı adı altında yürütme kararı aldı. Daha önce STAR Rafineri'nin Genel Müdürü olan Mesut İlter, SOCAR Türkiye Operasyonel Mükemmellik Başkanı olarak atandı.



Anar Mammadov ve Mesut İlter'in yeni atamalarının yanı sıra Petkim Genel Müdürlüğü ve STAR Rafineri Genel Müdürlüğü görevleri de devam edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA