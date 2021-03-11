SOCAR MARİNE, uluslararası denizcilik yakıtlarında sektör lideri oldu
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SOCAR MARİNE, uluslararası denizcilik yakıtlarında sektör lideri oldu

11.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:00
SOCAR MARİNE, uluslararası denizcilik yakıtlarında sektör lideri oldu

SOCAR Türkiye'nin yatırımlarına paralel olarak büyüyen markası SOCAR MARİNE, geçen yıl 650 bin tona ulaşan satış hacmiyle uluslararası denizcilik yakıtlarında sektör lideri oldu.

SOCAR Türkiye'nin yatırımlarına paralel olarak büyüyen markası SOCAR MARİNE, geçen yıl 650 bin tona ulaşan satış hacmiyle uluslararası denizcilik yakıtlarında sektör lideri oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2013 yılından beri faaliyet gösteren SOCAR MARINE, Türk boğazlarından transit geçen ve Türkiye limanlarına yük operasyonları yaparak yurt dışına çıkış yapan gemilerin yakıt ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Uluslararası denizcilik yakıtlarının dörtte birinden fazlasını karşılayan şirket, geçen yıl uluslararası denizcilik yakıtlarında 650 bin tonluk satış hacmiyle sektörde ilk sıradaki yerini korurken, pazar payını yüzde 26'ya taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Ticaret Başkan Yardımcısı Agshin Salimov, sektörün en genç oyuncularından SOCAR MARINE'in ürün ve hizmet kalitesiyle uluslararası denizcilik yakıtı alanında liderliği yakaladığını ifade etti.

Salimov, "Bugün Türkiye'nin Karadeniz, Marmara Denizi, Ege ve Akdeniz bölgelerinin tamamındaki fiziksel ikmallerimizin yanı sıra Cebelitarık'tan Singapur'a, Rotterdam'dan Güney Afrika'ya kadar tüm uluslararası limanlarda gerçekleştirdiğimiz ikmallerimiz ile SOCAR MARINE markasının uluslararası arenadaki varlığını her geçen gün daha yüksek seviyelere taşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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