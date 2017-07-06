SOCAR'ın Sponsorluğundaki Vitrin Başlıyor!

24. İstanbul Caz Festivali bünyesinde ilk kez gerçekleştirilecek olan; Türkiye'den başarılı müzisyen ve toplulukları uluslararası alana taşımayı hedefleyen SOCAR Türkiye sponsorluğundaki 'Vitrin – Türkiye Güncel Müzik Buluşması' 5 Temmuz'da başladı.

200'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçının ağırlanacağı 24. İstanbul Caz Festivali'nin önemli bir ayağını oluşturacak Vitrin – Türkiye Güncel Müzik Buluşması kapsamındaki konserler, 5-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Vitrin'in sponsoru SOCAR'ın, ana vatanı Azerbaycan'da caz müziğinin önemli bir yeri olduğunu belirten SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte, Türkiye'yi güçlü yarınlara taşıyacak enerjiyi, kültürel projelerle desteklemekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. 2009 yılında Montrö Caz Festivali'nde solo piyano dalında birinciliğe layık görülen Azerbaycanlı İsfar Sarabski'nin de festival kapsamında sahne alacağını dile getiren LeCompte, şöyle devam etti: "Bizim iki memleketimiz olan Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak pek çok değeri bulunuyor. Geçmişimiz, dilimiz, kültürümüz ve tabii ki müziğimiz... Azerbaycan'ın ve üzerinde bulunduğumuz İpek Yolu'nun zengin müzik mirası, asırlardır bizleri ortak duygularda buluşturuyor. Türkiye'nin seslerini müzikle dünyaya duyurmak arzusuyla 24. İstanbul Caz Festivali kapsamında ilk kez gerçekleştirilen; sponsoru olduğumuz Vitrin – Türkiye Güncel Müzik Buluşması, 5 Temmuz'da sanatseverlerle buluşacak."

SOCAR TÜRKİYE'DEN DESTEK

Türkiye'den sanatçıların desteklenmesi adına bu yıl Vitrin kapsamında sahne alacak müzisyen ve topluluklar arasından seçilecek iki isme 'SOCAR İpek Yolu Turne Destek Ödülü'nü takdim edilecek. Ödül sahipleri, yurtdışı turnelerinde kullanılmak üzere 2.500'er Euro değerinde destek almaya hak kazanacak. Seçilen sanatçı ya da topluluklar bu ödülü önümüzdeki bir yıl içinde yapacağı herhangi bir uluslararası turnedeki masraflarını karşılamak için kullanabilecek.