SOCAR Gönüllüleri Marmara Denizi'nde müsilaj ve çöp temizliği yaptı
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SOCAR Gönüllüleri Marmara Denizi'nde müsilaj ve çöp temizliği yaptı

SOCAR Gönüllüleri Marmara Denizi'nde müsilaj ve çöp temizliği yaptı
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

SOCAR Türkiye çalışanlarından oluşan SOCAR Gönüllüleri'nin Bursagaz çevre takımı, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Bursa'nın Mudanya ilçesinde müsilaj ve su altı temizliği gerçekleştirdi.

SOCAR Türkiye çalışanlarından oluşan SOCAR Gönüllüleri'nin Bursagaz çevre takımı, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Bursa'nın Mudanya ilçesinde müsilaj ve su altı temizliği gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SOCAR Gönüllüleri çevresel duyarlılığı ve sürdürülebilir bir dünya için toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla eğitim, sağlık, çevre ve toplum alanlarında gönüllülük faaliyetlerinde bulunuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan derin deniz temizleme aracının kullanıldığı çalışmalarda, SOCAR Gönüllüleri dalış yaparak su altındaki atık ve çöpleri temizledi.

Bursa'nın Mudanya sahilinde başlatılan ve iki saat süren müsilaj ve su altı temizliği çalışmasının sonucunda, denizden cam, plastik şişe, naylon poşet başta olmak üzere çok sayıda atık çıkarıldı.

Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajın bertarafı için yürütülen çalışmalar kapsamında, iki kurumun işbirliğiyle su kaynakları, çevre ve doğal varlıkların korunması için toplumsal duyarlılığa ve kolektif bilince de dikkat çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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