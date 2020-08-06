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SOCAR Aviation, Milas-Bodrum Havalimanında kendi ikmal tesisini faaliyete geçirdi

SOCAR Aviation, Muğla'da yer alan Milas-Bodrum Havalimanındaki yakıt tedarikini artık kendi tesislerinden yapacak.

SOCAR Aviation, Milas-Bodrum Havalimanında kendi ikmal tesisini faaliyete geçirdi
06.08.2020 09:45 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:10

SOCAR Aviation, Muğla'da yer alan Milas-Bodrum Havalimanındaki yakıt tedarikini artık kendi tesislerinden yapacak.

SOCAR Türkiye'den yapılan açıklamada, şirketin Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından açılan ihaleyi SOCAR Aviation markasıyla kazanmasının ardından faaliyete alınan Milas-Bodrum İkmal Tesislerinden ilk yakıt ikmalininin 21 Temmuz'da Türk Hava Yolları'na gerçekleştirdiği belirtildi.

Milas-Bodrum'daki tesisler ile birlikte SOCAR Türkiye'nin ilk hava ikmal tesisini faaliyete geçirmiş olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"SOCAR Aviation'ın tadilat ve ruhsatlandırma işlemleri sonrası Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisansı alınan Milas-Bodrum İkmal Tesislerinde, 1500 metreküp kapasiteli üç adet jet yakıtı tankı bulunuyor. Toplam 4 bin 105 metrekarelik alan üzerine kurulu olan tesisler, mevcut altyapısı ile yıllık 70 bin metreküp yakıt kapasitesine sahip. Bu kapasite, havalimanının toplam tüketiminin yüzde 50'sine karşılık geliyor. Bu kapsamda yılda yaklaşık üç bin uçağa yakıt ikmali yapılması öngörülüyor."

Açıklamada, yakıt ikmali alanında yatırımlarını sürdüren SOCAR Aviation'ın İzmir Hava İkmal Tesislerini de devreye almayı hedeflediği kaydedildi.

Kaynak: AA

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