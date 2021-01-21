SOCAR Aviation, Adnan Menderes Havalimanında kendi ikmal tesisini faaliyete geçirdi
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SOCAR Aviation, Adnan Menderes Havalimanında kendi ikmal tesisini faaliyete geçirdi

21.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:50
SOCAR Aviation, Adnan Menderes Havalimanında kendi ikmal tesisini faaliyete geçirdi

SOCAR Aviation, İzmir'de bulunan Adnan Menderes Havalimanındaki yakıt tedarikini kendi tesislerinden yapmaya başladı.

SOCAR Aviation, İzmir'de bulunan Adnan Menderes Havalimanındaki yakıt tedarikini kendi tesislerinden yapmaya başladı.

SOCAR Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirketin Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından açılan ihaleyi SOCAR Aviation markasıyla kazanmasının ardından faaliyete alınan Adnan Menderes İkmal Tesisinden ilk yakıt ikmali 5 Aralık 2020'de Türk Hava Yolları'na gerçekleştirildi.

Adnan Menderes'teki tesisler ile birlikte SOCAR Türkiye'nin ikinci hava ikmal tesisini faaliyete geçirdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"SOCAR Aviation'ın tadilat ve ruhsatlandırma işlemleri sonrası Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisansı alınan Adnan Menderes İkmal Tesisinde, 750 metreküp kapasiteli iki adet jet yakıtı tankı bulunuyor. Toplam 2 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulu olan tesis, mevcut altyapısı ile yıllık 182 bin metreküp yakıt kapasitesine sahip. Bu kapasite, havalimanının toplam tüketiminin yüzde 60'ına karşılık geliyor. Bu kapsamda yılda yaklaşık dokuz bin uçağa yakıt ikmali yapılması öngörülüyor."

SOCAR Aviation, kendi tesisinden yakıt ikmali sağladığı Muğla Milas-Bodrum ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarının yanı sıra İstanbul Sabiha Gökçen, Antalya, Muğla Dalaman, Ankara Esenboğa, Trabzon, Samsun Çarşamba, Adana ve İstanbul İGA havalimanlarının da yakıt ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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