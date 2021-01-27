SOCAR Ar-Ge ve ODTÜ'den plastik atıkların kimyasal dönüşümü için ortak proje
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SOCAR Ar-Ge ve ODTÜ'den plastik atıkların kimyasal dönüşümü için ortak proje

27.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:14
SOCAR Ar-Ge ve ODTÜ'den plastik atıkların kimyasal dönüşümü için ortak proje

SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon AŞ, Türkiye'deki plastik atıkların kimyasal geri dönüşümü için Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile ortak proje başlattı.

SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon AŞ, Türkiye'deki plastik atıkların kimyasal geri dönüşümü için Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile ortak proje başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iki kurumun iş birliğiyle plastik atıkların yeniden ham maddeye dönüştürülerek kullanımına yönelik yenilikçi teknolojilere imza atılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla yürütülen projeyle SOCAR Ar-Ge ve ODTÜ'de görev yapan araştırmacılar, atık plastikleri temel bileşenlerine dönüştürerek tekrar ve sürdürülebilir şekilde plastik ham maddelerin üretiminde kullanılması yönünde çalışma yürütecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon AŞ Genel Müdürü Bilal Guliyev, 3 yıl sürecek projeyle SOCAR Türkiye'nin özgün yöntemini ve teknolojisini geliştirme imkanına sahip olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Amacımız öncelikle yeni teknoloji geliştirmek. Endüstriyel boyutta uygulanmasına karar verildikten sonra atık yönetimi yapan şirketlerden ve bu atıkların alınabileceği diğer kaynaklardan ham madde sağlanmasını planlıyoruz. Bu projeyle SOCAR bünyesinde açığa çıkan atıkların kullanılması da mümkün olacak. Atık plastiklerin kimyasal geri dönüşümüyle Petkim'in temel ham madde girdisi olan nafta için alternatif bir kaynak geliştirerek bir yandan çevreye ve sürdürülebilir ekonomiye, bir yandan da SOCAR Türkiye'ye rekabet üstünlüğü sağlayacak yeni iş modellerinin oluşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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