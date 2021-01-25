SOBE, yarı yoğun eğitim programını başlatıyor

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE), küçük yaştaki otizmli çocuklar için yarı yoğun eğitim programını başlatıyor.

SOBE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, küçük yaştaki otizmli çocuklar için 1 Şubat'ta başlayacak yarı yoğun eğitim programı için talep fazlalığı nedeniyle noter huzurunda kura çekilişi yapıldı.

Programa hak kazanan çocukların 09: 00-12: 00 ve 13: 00-16: 00 saatleri arasında merkezin eğitim ve terapi hizmetlerinden faydalanması kararlaştırıldı.

Erken yaşlarda uygulamalı davranış analizi (ABA) ile verilen özel eğitimin, otizmli çocukların yaşam kalitesinde önemli düzeyde ilerlemeler sağladığına dikkat çekilen açıklamada, çocukların öğrenmeye yönelik motivasyonlarının arttırılabildiği, sık görülen ve otizme özgü olduğu düşünülen davranış sorunlarının önemli ölçüde azaltılarak, beceri yetersizliklerinin giderilebildiği belirtildi.

Erken tanı ve yoğun eğitim programlarıyla otizmli çocukların yaklaşık yüzde 50'sinde otizmin belirtilerinin kontrol altına alınabildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Verilen eğitimlerin sağladığı gelişim ile otizmli çocuklar daha iyi bir seviyeye geliyor, hatta diğer arkadaşlarından davranışsal bir farkı kalmayabiliyor. Bu nedenle olabildiğince erken dönemde tanı koymak ve haftada en az 20-30 saati bulan yoğun bire bir eğitim almalarını sağlamak önem arz ediyor. Özellikle 5 yaş öncesinde verilen bu eğitim ayrı bir değer taşıyor. Yoğun eğitimler otizmli çocukların topluma, eğitim hayatına, sosyal hayata kazandırılmasına ve bağımsız bireyler haline gelmesine vesile oluyor.

Her otizmli çocuğun nitelikli eğitime olan ihtiyacı SOBE Vakfı'nın misyonu olduğu için yüksek maliyetli eğitimler SOBE Vakfı ve hayırseverlerin desteğiyle karşılanıyor ve öğrencilerin çoğuna burs veriliyor. Yarı yoğun eğitim programında da yine öğrencilerin çoğunun eğitim giderleri Vakıf tarafından karşılanacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin