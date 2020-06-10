SOBE'nin kapıları 15 Haziran'da tekrar açılıyor Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Merkezi'nde, eğitimlerin 15 Haziran'dan itibaren başlayacağı bildirildi.

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Merkezi'nde, eğitimlerin 15 Haziran'dan itibaren başlayacağı bildirildi.

SOBE'den yapılan yazılı açıklamada, kurumda, normalleşme sürecindeki gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada çalışmalarla ilgili şunlar kaydedildi:

"Merkezin binasının dezenfeksiyon işlemleri, eğitimde kullanılan araç gereçlerde ve öğrencilerin merkeze ulaşımlarını sağlayan servis araçlarında tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirler titizlikle uygulandı. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve personelimizin sağlığı için gerekli tüm tedbirleri aldık. Eğitimcilerimizle beraber heyecanla öğrencilerimize kavuşacağımız günü bekliyoruz."

Kaynak: AA