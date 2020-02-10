: Sobe | Müzisyen Korhan Futacı oyuncu Ezgi Çelik'e anlattı: Bir yanımız iç sıkıntısı bir yanımız...

10.02.2020 20:46 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:46

Haluk Bilginer'le de yakışıyor, kendi free jazz ekibiyle de. Başka grupların sahnelerine de konuk oluyor. Kendisi de hala konserlere tam gaz devam ediyor.

Hatta 'gönül isterdi ki ben bu albümleri kaydetmemiş olsaydım' diyor. "Nasıl?" diyorum; "Ben lokal bir müzisyen olmayı tercih ederdim;

sadece, gelip canlı canlı konserden takip edebilecek,orada dinleyecek..."

Kendi doğallığını ve samimiyetini dinleyicisinde de arıyorsa demek...

Teşekkürler Korhan Futacı.

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