SOBE'den 176 ihtiyaç sahibine yardım eli
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SOBE'den 176 ihtiyaç sahibine yardım eli

SOBE'den 176 ihtiyaç sahibine yardım eli
04.05.2020 15:37 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:37

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri Birimi'ne bağlı çalışan SOBE (Sağlık Odunpazarı Belediyesi ile Evinizde), Covid-19 (korona) virüse karşı daha önceden ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 65 yaş ve üstü vatandaşların yardımına koşuyor.

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri Birimi'ne bağlı çalışan SOBE (Sağlık Odunpazarı Belediyesi ile Evinizde), Covid-19 (korona) virüse karşı daha önceden ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 65 yaş ve üstü vatandaşların yardımına koşuyor.

Odunpazarı Belediyesi, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak salgına dönüşen Korona virüse karşı çalışmalarına devam ediyor. Bir taraftan temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Odunpazarı Belediyesi, diğer taraftan da ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatarak sosyal belediyecilik çalışmalarını sürdürüyor. Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal ve halkçı belediyecilik uygulamalarından biri de Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri Birimi'ne bağlı çalışan Sağlık Odunpazarı Belediyesi ile Evinizde (SOBE) projesi.

Daha önce mahallelerde yaptığı sağlık taramalarının ardından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 65 yaş ve üstü vatandaşlara hizmet sunmaya devam eden SOBE, Türkiye'de Korona virüsün tespit edildiği Mart ayından günümüze kadar 176 ihtiyaç sahibine yardım eli uzattı.

Vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçları ve sağlık desteğinin yanı sıra ev temizliğini de yapan SOBE ekipleri; tansiyon, şeker ölçümleri, doğru ilaç kullanımının takibi gibi hizmetler de sunuyor. SOBE ekipleri ayrıca yetkililer tarafından sıcak yemek ihtiyacı olduğu belirlenen vatandaşların günlük yemek ihtiyacını da karşılıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var Haber
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor Haber
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı Haber
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Haber
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı
Nevşehir'de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi Haber
Nevşehir'de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Kılıçdaroğlu, 'mermili tehdit' paylaşımı yapan AK Parti Gençlik Kolları üyesi hakkında suç duyusunda bulundu
Kılıçdaroğlu, "mermili tehdit" paylaşımı yapan AK Parti Gençlik Kolları üyesi hakkında suç duyusunda bulundu
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
TFF'nin Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile 5 Mayıs'ta yapacağı toplantı sonrası, Türk futbolunun kaderi şekillenecek
TFF'nin Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile 5 Mayıs'ta yapacağı toplantı sonrası, Türk futbolunun kaderi...
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var
Oyuncu Celil Nalçakan isyan etti: Hayvana eziyet edeni görürsem döveceğim
Oyuncu Celil Nalçakan isyan etti: Hayvana eziyet edeni görürsem döveceğim
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını...
Son Dakika: 3 günlük sokağa çıkma yasağında 27 bin 828 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: 3 günlük sokağa çıkma yasağında 27 bin 828 kişiye ceza kesildi
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu
Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu
Sivas'ta son 3 gün içerisinde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Sivas'ta son 3 gün içerisinde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Yasağa rağmen sokağa çıkan genç, tanınmamak için maskeyle gezdi
Yasağa rağmen sokağa çıkan genç, tanınmamak için maskeyle gezdi
Koronavirüste 'sahte şafak' tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Koronavirüste "sahte şafak" tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek
Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu
Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu
Komşusunun tarlasını süren sağlık çalışanı, traktörün su kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybetti
Komşusunun tarlasını süren sağlık çalışanı, traktörün su kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ziya Selçuk Donald Trump Abdülhamit Gül Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Gündeş Ajda Pekkan Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Selçuk İnan Lionel Messi Nenad Bjelica Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mayıs Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: SOBE'den 176 ihtiyaç sahibine yardım eli - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 16:09:37. #1.15#
title