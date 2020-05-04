SOBE'den 176 ihtiyaç sahibine yardım eli

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri Birimi'ne bağlı çalışan SOBE (Sağlık Odunpazarı Belediyesi ile Evinizde), Covid-19 (korona) virüse karşı daha önceden ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 65 yaş ve üstü vatandaşların yardımına koşuyor.

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri Birimi'ne bağlı çalışan SOBE (Sağlık Odunpazarı Belediyesi ile Evinizde), Covid-19 (korona) virüse karşı daha önceden ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 65 yaş ve üstü vatandaşların yardımına koşuyor.

Odunpazarı Belediyesi, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak salgına dönüşen Korona virüse karşı çalışmalarına devam ediyor. Bir taraftan temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Odunpazarı Belediyesi, diğer taraftan da ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatarak sosyal belediyecilik çalışmalarını sürdürüyor. Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal ve halkçı belediyecilik uygulamalarından biri de Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri Birimi'ne bağlı çalışan Sağlık Odunpazarı Belediyesi ile Evinizde (SOBE) projesi.

Daha önce mahallelerde yaptığı sağlık taramalarının ardından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 65 yaş ve üstü vatandaşlara hizmet sunmaya devam eden SOBE, Türkiye'de Korona virüsün tespit edildiği Mart ayından günümüze kadar 176 ihtiyaç sahibine yardım eli uzattı.

Vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçları ve sağlık desteğinin yanı sıra ev temizliğini de yapan SOBE ekipleri; tansiyon, şeker ölçümleri, doğru ilaç kullanımının takibi gibi hizmetler de sunuyor. SOBE ekipleri ayrıca yetkililer tarafından sıcak yemek ihtiyacı olduğu belirlenen vatandaşların günlük yemek ihtiyacını da karşılıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA