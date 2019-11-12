SOBE 4. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

12.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:31

Konya Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) 4. Olağan Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonrasında mevcut Vakıf Başkanı Mustafa Ak yeniden seçildi.



Açılış konuşmasını gerçekleştiren SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, SOBE'nin kurulma amacı ve önemine değinerek, "Otizmli çocukların ailelerini rahatlatmak amacı ile kurulan SOBE hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımıza yardım ulaştırırken oluşturmak istediğimiz bir modelin ismidir. SOBE belediyemiz, vakfımız ve üniversitemiz iş birliği ile oluşturmaya çalıştığımız bir modeldir. Türk-İslam geleneğinde çok önemli bir yer tutan vakıfçılık anlayışı ile o günkü hassasiyetlerin hepsini burada uygulamaya çalışarak bir model oluşturduk ve 2 yıl önce eğitimlere başladık. Şuan SOBE'de eğitim görmekte olan 130'un üzerinde öğrencimiz var. Burada çocuklarımıza eğitim verirken ailelerimize özellikle annelerimize fayda sağlamaya çalıştık. Çocuklarımızın ders gördüğü sırada ailelerimiz de burada kurs eğitimleri aldılar. Eksikliklerini duydukları eğitimleri vermeye çalıştık. Stresli aileleri stres yönetimi ile rahatlatabilmek için eğitimler verdik. Ayrıca toplumda otizme karşı bir hassasiyet oluşması ve farkındalık oluşturmak için çeşitli çalışmalar yaptık. SOBE Konya'nın bir markası oldu" dedi.



"SOBE umut ışığı olmaya devam edecek"



Bir işi başlatabilmek kadar sürdürebilmenin de önemli olduğuna dikkat çeken Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, SOBE'nin kurumsal olarak, otizmle ilgili herkesin bildiği bir marka haline dönüştüğünü, eğitim kalitesinin daha da yükseldiğini ifade etti. Bundan sonra yapılacak en güzel işin vakfın kendi ayakları üstünde durabilmesini sağlamak olduğunu anlatan Başkan Altay, "Her başvuran öğrenciye eğitim verme kapasitesini sağlamak gerekiyor. Bu nedenle Selçuklu Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Vakfımızın geleceğinin çok daha aydınlık olacağına inanıyorum. İnşallah SOBE büyüyerek gelişerek otizmli çocuklara ve ailelere bir umut ışığı olmaya devam edecektir. Çalışanlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Gönüllü bir şekilde yürütüyorlar. Vakıf mütevelli heyeti olarak burada düzenlenen çeşitli etkinliklere de katılım sağlıyoruz, buranın canlılığını koruması bizim için son derece önemlidir. Son yıllarda otizmin bilinirliği giderek artmaya başladı. Özellikle Milli Eğitim'in yaptığı çalışmalar ve ulusal gündem. SOBE sadece Konya'daki çocuklar için değil, Türkiye'deki tüm çocuklar için rol model olmaya devam edecektir. Hayra vesile olan o hayrı yapmış gibi olur. İnşallah buradaki çocuklarımız aldıkları eğitimler ve diğer destekler karşılığında sağlık ve sıhhatlerine kavuşurlar. Bazı çocuklarımız otizm tanısından tamamen kurtuldular. Bizler de en az onların aileleri kadar çok seviniyoruz" diye konuştu.



"SOBE'ye desteğimiz sürecek"



SOBE'nin 2011 yılından bu yana verilen emeklerin bir ürünü olduğunu dile getiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a; bu fikrin oluşmasında, projenin ortaya çıkmasında, bu binanın tam teşekküllü oluşmasında, vakfın her aşamasında bulunmasından dolayı hassaten teşekkür ediyorum. Buraya insanlar dışarıdan baktıkları zaman ne olduğunu tam anlamıyorlar. Fakat bu binanın içine girdikleri zaman, çocukları gördükleri zaman nasıl bir çalışmanın cereyan ettiğini daha net görüyorlar. Çok büyük bir örnekli burada oluşturulmuş vaziyette. Sadece Konyamız için değil. Aslında burada ortaya çıkan birliktelik anlamında da belediye, vakıf, üniversite ve bütün katkı sunanların birlikteliği ile çok önemli bir örnekliği de oluşturmuş oluyoruz. Bundan sonraki süreçte vakfımızın daha görünür hale gelmesi, daha fonksiyonel olması, eğitim faaliyetlerinin daha ileri düzeye çıkması ve geliştirilmesi noktasında daha gayretli olacağız" dedi.



Mütevelli Heyetine teşekkürlerini sunan Selçuk Üniversitesi Rektörü Mustafa Şahin, "Sürecin başından bu yana ihtiyaç duyuldukça, talep edildikçe elimizdeki tüm imkanlar ile üniversitemiz SOBE'nin destekçisi olmuştur. Bu kurumda emeği ve desteği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.



Konuşma dilek ve temennilerin ardından genel kurula geçildi. Yapılan seçimle mevcut başkan Mustafa Ak SOBE Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçildi. 9 üyeden oluşan SOBE Yönetim Kurulu 3 yıl boyunca görev yapacak. - KONYA

Kaynak: İHA