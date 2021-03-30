Sobayı yakmak isterken evi yaktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sobayı yakmak isterken evi yaktı

İhlas Haber Ajansı / MUSA ÖZTÜRK - Haberler | 3. Sayfa

Sobayı yakmak isterken evi yaktı Bursa'nın Orhangazi İlçesinde bir kişi evinde benzin ile sobayı tutuşturmak istediği esnada sobadan çıkan alevler halıları tutuşturdu.

Tartıştığı eşinin üzerine benzin döküp yakan koca en bilindik bahanenin arkasına sığındı
Tartıştığı eşinin üzerine benzin döküp yakan koca en bilindik bahanenin arkasına sığındı

Sobayı yakmak isterken evi yaktı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi İlçesinde bir kişi evinde benzin ile sobayı tutuşturmak istediği esnada sobadan çıkan alevler halıları tutuşturdu. Bir anda alevlerin kapladığı ev, kısa sürede küle döndü. Orhangazi, Gemlik ve İznik'ten gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alındı.

Olay bu akşam saat 22.00 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Bayırköy mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 30 yaşındaki Yüksel Malçok isimli genç yalnız yaşadığı ahşap evdeki sobayı benzin yardımı ile yakmak istedi. Genç adam daha sonra sobaya döktüğü benzini çakmak ile yakmak isteyince önce sobanın içindeki ardından bidonda ki benzin birden parladı. Sobanın olduğu odanın saniyeler içinde alev topuna döndüğü ev ise kısa sürede alevlere teslim oldu. O esnada evde tek başına olan Yüksel Malçok ise alevlerin içinden kendi imkanları ile çıkarak olaydan yara almadan kurtuldu.

Köy kahvesine gidip yardım istedi

Evi alevler içinde kalan Yüksel Malçok daha sonra köy kahvesine giderek buradaki vatandaşlardan yardım istedi. Durumu farkeden komşuları ise itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Orhangazi, Gemlik ve İznik'ten itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen ev yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonrasında tamamen kontrol altına alındı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, Jandarma ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Sobayı yakmak isterken evi yaktı
Sobayı yakmak isterken evi yaktı
Sobayı yakmak isterken evi yaktı
Sobayı yakmak isterken evi yaktı
Sobayı yakmak isterken evi yaktı
Sobayı yakmak isterken evi yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ÖZTÜRK

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahir Ünal Ali İhsan Su Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Burak Sevinç Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sobayı yakmak isterken evi yaktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 01:26:57. #1.15#
title