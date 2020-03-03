Sobayı benzinle yakmak isterken yaralandı
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Sobayı benzinle yakmak isterken yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde sobayı benzinle tutuşturmak isterken akaryakıtın alev alması sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

03.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:30
Sobayı benzinle yakmak isterken yaralandı

'nın ilçesinde sobayı benzinle tutuşturmak isterken akaryakıtın alev alması sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Yalçın (85), Harmanlar Mahallesi Fevzi Ciğerci Sokak'taki evinde sobayı benzin dökerek tutuşturmak istedi.

Benzinin aniden alev sonucu yaralanan Yalçın, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evde çıkan yangın ise Merzifon Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA

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