Sobaya yaslanınca kıyafetleri ve vücudu yandı, hastanede kurtarılamadı

06.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:43

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Muzaffer Turgut (92), ısınmak için sırtını sobaya fazla yaklaştırınca kıyafetleri yandı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Turgut, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, salı günü, Derince'ye bağlı İbni Sina Mahallesi'nde meydana geldi. Muzaffer Turgut, iddiaya göre, evde ısınmak için yanan sobaya sırtını fazla yaklaştırdı. Bu sırada kıyafetleri yanan Turgut, acıyla bağırmaya başladı. Turgut'un sesini duyan yakınları, yanına koşup, kıyafetlerinin yandığını görünce sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Turgut'u ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yanık ünitesinde tedaviye alınan, vücudunda ağır yanıklar oluşan ve sağlık durumu kötüleşen Turgut, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Muzaffer Turgut'un cenazesi, yakınları tarafından teslim alınıp, götürüldüğü Derince Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA